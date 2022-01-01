CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mesut Özil'in geleceği Joachim Löw'e bağlı

Manchester City'nin Erling Haaland yarışında Real Madrid'e rakip olduğu bildirildi ve Fichajes, Maviler'in Kylian Mbappe yarışına da hazır olduğunu iddia etti.

Paris Saint-Germain'de Dünya Kupası sahibi olan forvetin bu yaz serbest oyuncu olarak La Liga'ya transfer olması bekleniyordu, ancak şimdi kendisine alternatif seçenekler sunulabilir.