CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mesut Özil'in geleceği Joachim Löw'e bağlı

Manchester City, Mbappe transferinde Real Madrid'e rakip olacak
Manchester City'nin Erling Haaland yarışında Real Madrid'e rakip olduğu bildirildi ve Fichajes, Maviler'in Kylian Mbappe yarışına da hazır olduğunu iddia etti.
Paris Saint-Germain'de Dünya Kupası sahibi olan forvetin bu yaz serbest oyuncu olarak La Liga'ya transfer olması bekleniyordu, ancak şimdi kendisine alternatif seçenekler sunulabilir.
Chiellini'nin gözü MLS'te
Fabrizio Romano'ya göre Juventus defans oyuncusu Giorgio Chiellini bu yaz MLS'e geçmeyi düşünüyor.
37 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve yeni bir mücadeleye hazır olduğuna inanılıyor.
Nunez, United'ın kadro yapılanmasına öncülük edecek
Telegraph'ın haberine göre, Benfica forveti Darwin Nunez, Manchester United'ın yeni menajer Erik ten Hag yönetimindeki yeniden yapılanmasına öncülük edecek.
Ten Hag, United'ın bocalayan hücumunu canlandırmak istiyor ve bu sezon 38 maçta 33 golü olan Nunez'i ana hedef haline getirdi.
Hollandalı ayrıca, Ajax kanat oyuncusu Antony ve Villarreal forveti Arnaut Danjuma'yı da istiyor.
Özil'in geleceği Löw'e bağlı
Bild'de yer alan haber göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği, birlikte Dünya Kupası kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı olabilir.
Eğer Alman hoca, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse yıldız futbolcunun takımdaki geleceği Löw'ün planlarına bağlı olacak.