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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mesut Özil'in geleceği Joachim Löw'e bağlı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Mesut Özil Fenerbahçe
AA

Manchester City, Mbappe transferinde Real Madrid'e rakip olacak

2022-04-22T09:11:35.278Z

Manchester City'nin Erling Haaland yarışında Real Madrid'e rakip olduğu bildirildi ve Fichajes, Maviler'in Kylian Mbappe yarışına da hazır olduğunu iddia etti.

Paris Saint-Germain'de Dünya Kupası sahibi olan forvetin bu yaz serbest oyuncu olarak La Liga'ya transfer olması bekleniyordu, ancak şimdi kendisine alternatif seçenekler sunulabilir.

Kylian Mbappe PSG Angers Ligue 1 2021-22
Getty Images

Chiellini'nin gözü MLS'te

2022-04-22T06:18:07.860Z

Fabrizio Romano'ya göre Juventus defans oyuncusu Giorgio Chiellini bu yaz MLS'e geçmeyi düşünüyor.

37 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve yeni bir mücadeleye hazır olduğuna inanılıyor.

Giorgio Chiellini Juventus Goal50 SLIDELIST
Getty

Nunez, United'ın kadro yapılanmasına öncülük edecek

2022-04-22T06:12:21.221Z

Telegraph'ın haberine göre, Benfica forveti Darwin Nunez, Manchester United'ın yeni menajer Erik ten Hag yönetimindeki yeniden yapılanmasına öncülük edecek.

Ten Hag, United'ın bocalayan hücumunu canlandırmak istiyor ve bu sezon 38 maçta 33 golü olan Nunez'i ana hedef haline getirdi.

Hollandalı ayrıca, Ajax kanat oyuncusu Antony ve Villarreal forveti Arnaut Danjuma'yı da istiyor.

Darwin Nunez Benfica 2021-22
Getty

Özil'in geleceği Löw'e bağlı

2022-04-22T06:09:51.136Z

Bild'de yer alan haber göre Mesut Özil'in Fenerbahçe'deki geleceği, birlikte Dünya Kupası kazandığı teknik direktör Joachim Löw'e bağlı olabilir.

Eğer Alman hoca, gelecek sezon Fenerbahçe'nin başına geçerse yıldız futbolcunun takımdaki geleceği Löw'ün planlarına bağlı olacak.

Mesut Özil
AA