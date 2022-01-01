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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mesut Özil'in yeni durağı Başakşehir

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Mesut Özil, Fenerbahce
AA

Galatasaray'dan Rodrigo Moreno hamlesi

2022-07-12T08:55:53.997Z

Son olarak Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.

Takvim gazetesinin haberine göre, sarı kırmızılı ekip, Leeds United'ın yıldız oyuncusu Rodrigo Moreno ile ilgileniyor.

rodrigo moreno - cropped
Getty Images

Şampiyon, transferlere devam ediyor

2022-07-12T05:24:07.240Z

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Fotomaç'ın haberine göre; bordo mavililer, Hertha Berlin'in savunma oyuncusu Boyata ile ilgileniyor.

Dedryck Boyata Hertha BSC 2022
Getty Images

Galatasaray'da hedef Seferovic

2022-07-12T05:21:06.518Z

Okan Buruk'u teknik direktörlük koltuğuna getiren Galatasaray, son olarak kadrosuna Portekizli orta saha oyuncusu Oliveira'yı kadrosuna katmıştı.

Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılar, rotasını yeniden Portekiz'e çevirdi. Galatasaray Benfica'nın forveti Severovic için temaslara başladı.

Haris Seferovic celebrates. Benfica vs Pacos de Ferreira. 08.09.2019
Getty Images

Mesut Özil ile yollar ayrılıyor

2022-07-12T05:17:07.311Z

Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı konumunda olan Mesut Özil, yeni sezonda Emre Belözoğlu ile buluşabilir.

Sports Digitale'nin özel haberine göre; Mesut Özil, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı ve Başakşehir ile görüşmelere başladı.

Mesut Özil
Getty