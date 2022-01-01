CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mesut Özil'in yeni durağı Başakşehir

Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı konumunda olan Mesut Özil, yeni sezonda Emre Belözoğlu ile buluşabilir.

Sports Digitale'nin özel haberine göre; Mesut Özil, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı ve Başakşehir ile görüşmelere başladı.