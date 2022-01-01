CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mesut Özil'in yeni durağı Başakşehir

Galatasaray'dan Rodrigo Moreno hamlesi
Son olarak Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Takvim gazetesinin haberine göre, sarı kırmızılı ekip, Leeds United'ın yıldız oyuncusu Rodrigo Moreno ile ilgileniyor.
Şampiyon, transferlere devam ediyor
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Fotomaç'ın haberine göre; bordo mavililer, Hertha Berlin'in savunma oyuncusu Boyata ile ilgileniyor.
Galatasaray'da hedef Seferovic
Okan Buruk'u teknik direktörlük koltuğuna getiren Galatasaray, son olarak kadrosuna Portekizli orta saha oyuncusu Oliveira'yı kadrosuna katmıştı.
Fanatik'in haberine göre; sarı kırmızılılar, rotasını yeniden Portekiz'e çevirdi. Galatasaray Benfica'nın forveti Severovic için temaslara başladı.
Mesut Özil ile yollar ayrılıyor
Fenerbahçe'de uzun bir süredir kadro dışı konumunda olan Mesut Özil, yeni sezonda Emre Belözoğlu ile buluşabilir.
Sports Digitale'nin özel haberine göre; Mesut Özil, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı ve Başakşehir ile görüşmelere başladı.