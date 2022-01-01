CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mesut Özil, Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye mi transfer olacak?

Arsenal, Rashford için teklif hazırlıyor
Mirror'ın haberine göre; Arsenal, Manchester United yıldızı Marcus Rashford için hazırlık yapıyor.
İngiliz ekibi bu hamleyle Pierre-Emerick Aubameyang'ın bıraktığı boşluğu doldurmak istiyor ve bu yaz Alexandre Lacazette ile Eddie Nketiah'ın olası ayrılığı boşluğu daha da büyütebilir.
Galatasaray'ın eski yıldızı Henry Onyekuru İstanbul'da 👀
Fotomaç'ın haberine göre; Olympiakos'ta forma giyen 24 yaşındaki yıldız, İstanbul'a geldi ve Süper Lig ekipleriyle görüşecek.
Onyekuru'nun mutsuz olduğu ve Türkiye'ye dönmek istediği öğrenildi.
Trabzonspor'dan Onur Bulut hamlesi
Sabah'ın haberine göre; Süper Lig'de önümüzdeki sezon yabancı sayısı 12'ye düşecek, ilk 11'deki yerli futbolcu oynatma zorunluluğu da 3'ten 4'e çıkacak. Bu doğrultuda Türk oyuncuları tespit eden Trabzonspor, Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut'u transfer listesine dahil etti.
Muhtemel bir pazarlıkta, takas formülü de gündeme gelecek. Bunun nedeni ise Kayserispor'un Trabzonspor'dan kiraladığı Abdulkadir Parmak'ı kadrosunda tutmak istemesi.
Mesut Özil, Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye mi transfer olacak? 👀
YeniŞafak Spor'un haberine göre; Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan oyuncu, Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami ile görüşmelere başladı.
Özil ile yolları ayırmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, futbolcunun menajeri Erkut Söğüt’ü kulübe çağırdı. Yönetim, Mesut Özil ve menajeriyle görüşerek, sözleşme fesih konusunda görüşmede bulunacak.
Deneyimli oyuncunun planı ise MLS'in yolunu tutmak.