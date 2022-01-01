CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mesut Özil, Beckham'ın kulübü Inter Miami'ye mi transfer olacak?

Mirror'ın haberine göre; Arsenal, Manchester United yıldızı Marcus Rashford için hazırlık yapıyor.

İngiliz ekibi bu hamleyle Pierre-Emerick Aubameyang'ın bıraktığı boşluğu doldurmak istiyor ve bu yaz Alexandre Lacazette ile Eddie Nketiah'ın olası ayrılığı boşluğu daha da büyütebilir.