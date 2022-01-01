CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mert Hakan Yandaş, Rusya yolcusu

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş, özellikle son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Fanatik'in haberine göre ise Mert Hakan'ın bu performansı kayıtsız kalmadı ve CSKA Moskova milli oyuncu için teklifte bulundu.