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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mert Hakan Yandaş, Rusya yolcusu

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Mert Hakan Yandaş
AA

Man City, İlkay'ın alternatifini buldu

2022-05-19T05:48:45.967Z

Mirror'a göre Manchester City, Kalvin Phillips için ezeli rakipleri United'ı yenmeye hazır.

City, İlkay Gündoğan'ın potansiyel olarak yerini doldurması için 50 milyon sterlinlik orta saha oyuncusunu istiyor.

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(C)Getty images

Beşiktaş, forvetini buldu

2022-05-19T05:43:46.482Z

Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına Teknik Direktör Valerien Ismael'in direktifleri doğrultusunda devam ediyor.

Fotomaç'ın Takvim kaynaklı haberine göre; siyah beyazlı ekip, New England forması giyen forvet Adam Buksa için transfer görüşmelerine başladı.

Adam Buksa
Getty

Halil Akbunar Trabzonspor yolcusu

2022-05-19T05:39:06.409Z

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.

Göztepe ile küme düşmesine raağmen ligin en etkili yerli futbolcularından olan Halil Akbunar, bu doğrultuda Karadeniz ekibine katılabilir.

Fotomaç'a göre Halil Akbunar, teklifi değerlendirebilir.

Halil Akbunar
AA

Mert Hakan'a CSKA kancası

2022-05-19T05:36:39.101Z

Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş, özellikle son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.

Fanatik'in haberine göre ise Mert Hakan'ın bu performansı kayıtsız kalmadı ve CSKA Moskova milli oyuncu için teklifte bulundu.