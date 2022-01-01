CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mert Hakan Yandaş, Rusya yolcusu

Man City, İlkay'ın alternatifini buldu
Mirror'a göre Manchester City, Kalvin Phillips için ezeli rakipleri United'ı yenmeye hazır.
City, İlkay Gündoğan'ın potansiyel olarak yerini doldurması için 50 milyon sterlinlik orta saha oyuncusunu istiyor.
Beşiktaş, forvetini buldu
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarına Teknik Direktör Valerien Ismael'in direktifleri doğrultusunda devam ediyor.
Fotomaç'ın Takvim kaynaklı haberine göre; siyah beyazlı ekip, New England forması giyen forvet Adam Buksa için transfer görüşmelerine başladı.
Halil Akbunar Trabzonspor yolcusu
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor'da yeni sezon çalışmaları sürüyor.
Göztepe ile küme düşmesine raağmen ligin en etkili yerli futbolcularından olan Halil Akbunar, bu doğrultuda Karadeniz ekibine katılabilir.
Fotomaç'a göre Halil Akbunar, teklifi değerlendirebilir.
Mert Hakan'a CSKA kancası
Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki orta sahası Mert Hakan Yandaş, özellikle son dönemde gösterdiği performansla dikkat çekiyor.
Fanatik'in haberine göre ise Mert Hakan'ın bu performansı kayıtsız kalmadı ve CSKA Moskova milli oyuncu için teklifte bulundu.