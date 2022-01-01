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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Memphis Depay, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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DEPAY
Getty Images

Kouyate, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştü

2022-08-12T05:28:16.465Z

Crystal Palace ile sözleşmesi biten Cheikhou Kouyate bir süredir serbest oyuncu konumunda bulunuyor.

Taggat'ın haberine göre; Senegalli ön libero İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile masaya oturdu. Deneyimli oyuncu görüşmelerin ardından Londra'ya döndü.

Kouyate ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Nottingham Forest da ilgileniyor.

Senegal's midfielder Cheikhou Kouyate
Getty Images

Trabzonspor, Bartra ile anlaştı

2022-08-12T05:25:45.608Z

Bordo mavili ekip, Real Betis forması giyen stoper Marc Bartra ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki stoperin Cuma günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Marca'nın haberine göre; Trabzonspor, Bartra'ya bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.

Marc Bartra Spain
Getty Images

Depay'ın beğenisi olay oldu

2022-08-12T05:19:55.917Z

Barcelona'nın elden çıkarmak istediği Memphis Depay'ın sosyal medyadaki hareketi Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.

Hollandalı oyuncu, Dries Mertens'in Galatasaray formasıyla imza atarken verdiği pozu beğendi, fakat bir süre sonra beğenisini geri çekti.

Mertens Depay
Instagram

Okan Buruk'tan Evander'e veto

2022-08-12T05:15:41.616Z

Bir süredir Brezilyalı oyuncunun kulübü Midtjylland ile pazarlık halinde olan Galatasaray transferde geri adım attı.

Danimarka temsilcisi, 10 numarada görev yapan Evander için kapıyı 12 milyon euro'dan açmış, sonrasında 8 milyon euro'ya kadar inmişti.

Sabah'ın haberine göre; Dries Mertens transferiyle 10 numara için bir alternatife daha kavuşan teknik direktör Okan Buruk yüksek maliyeti nedeniyle Evander'den vazgeçti.

Evander Midtjylland 2022
Getty Images