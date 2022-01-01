CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Memphis Depay, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı

Bir süredir Brezilyalı oyuncunun kulübü Midtjylland ile pazarlık halinde olan Galatasaray transferde geri adım attı.

Danimarka temsilcisi, 10 numarada görev yapan Evander için kapıyı 12 milyon euro'dan açmış, sonrasında 8 milyon euro'ya kadar inmişti.

Sabah'ın haberine göre; Dries Mertens transferiyle 10 numara için bir alternatife daha kavuşan teknik direktör Okan Buruk yüksek maliyeti nedeniyle Evander'den vazgeçti.