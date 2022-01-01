CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Memphis Depay, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı

Kouyate, Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştü
Crystal Palace ile sözleşmesi biten Cheikhou Kouyate bir süredir serbest oyuncu konumunda bulunuyor.
Taggat'ın haberine göre; Senegalli ön libero İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ve Galatasaray ile masaya oturdu. Deneyimli oyuncu görüşmelerin ardından Londra'ya döndü.
Kouyate ile Premier Lig'in yeni ekiplerinden Nottingham Forest da ilgileniyor.
Trabzonspor, Bartra ile anlaştı
Bordo mavili ekip, Real Betis forması giyen stoper Marc Bartra ile anlaşmaya vardı. 31 yaşındaki stoperin Cuma günü Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Marca'nın haberine göre; Trabzonspor, Bartra'ya bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon Euro ödeyecek.
Depay'ın beğenisi olay oldu
Barcelona'nın elden çıkarmak istediği Memphis Depay'ın sosyal medyadaki hareketi Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.
Hollandalı oyuncu, Dries Mertens'in Galatasaray formasıyla imza atarken verdiği pozu beğendi, fakat bir süre sonra beğenisini geri çekti.
Okan Buruk'tan Evander'e veto
Bir süredir Brezilyalı oyuncunun kulübü Midtjylland ile pazarlık halinde olan Galatasaray transferde geri adım attı.
Danimarka temsilcisi, 10 numarada görev yapan Evander için kapıyı 12 milyon euro'dan açmış, sonrasında 8 milyon euro'ya kadar inmişti.
Sabah'ın haberine göre; Dries Mertens transferiyle 10 numara için bir alternatife daha kavuşan teknik direktör Okan Buruk yüksek maliyeti nedeniyle Evander'den vazgeçti.