CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mbappe, Liverpool, Manchester United & Chelsea'nin hedefinde

Galatasaray, Çağlar Söyüncü'den vazgeçmedi
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için çalışmalara devam ediyor.
Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonu takıma kazandırmak istiyor.
Galatasaray, 26 yaşındaki stoper ile Ocak ayında ön sözleşme imzalayabilir.
Conte, Tottenham ile sözleşme yenilemeyebilir
İtalyan gazeteci Paolo Bargiggia'ya göre, Juventus'a dönmek için istekli olan Antonio Conte, Tottenham ile sözleşme yenilemeyebilir. İtalyan menajerin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Fenerbahçe'den Peter Olayinka operasyonu
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Slavia Prag'da forma giyen Peter Olayinka'nın peşinde. Sarı-lacivertliler, Ocak ayında bu hamleyi gerçekleştirmek istiyor.
Mbappe, 3 Premier Lig ekibinin hedefinde
Marca'nın haberine göre; Kylian Mbappe'nin Ocak 2024'te Ligue 1'den ayrılmaya karar vermesi halinde Mancheter United, Liverpool ve Chelsea, Fransız yıldız için pusuda bekliyor.