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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mbappe, Liverpool, Manchester United & Chelsea'nin hedefinde

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Kylian Mbappe PSG 2022-23
Getty Images

Galatasaray, Çağlar Söyüncü'den vazgeçmedi

2022-09-15T09:04:19.404Z

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için çalışmalara devam ediyor.

Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonu takıma kazandırmak istiyor.

Galatasaray, 26 yaşındaki stoper ile Ocak ayında ön sözleşme imzalayabilir.

Caglar Soyuncu Leicester
Getty

Conte, Tottenham ile sözleşme yenilemeyebilir

2022-09-15T08:46:06.438Z

İtalyan gazeteci Paolo Bargiggia'ya göre, Juventus'a dönmek için istekli olan Antonio Conte, Tottenham ile sözleşme yenilemeyebilir. İtalyan menajerin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Conte-Spurs-2022-23
Getty

Fenerbahçe'den Peter Olayinka operasyonu

2022-09-15T08:43:50.323Z

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Slavia Prag'da forma giyen Peter Olayinka'nın peşinde. Sarı-lacivertliler, Ocak ayında bu hamleyi gerçekleştirmek istiyor.

Peter Olayinka Slavia Prag 2021
Getty Images

Mbappe, 3 Premier Lig ekibinin hedefinde

2022-09-15T08:42:48.909Z

Marca'nın haberine göre; Kylian Mbappe'nin Ocak 2024'te Ligue 1'den ayrılmaya karar vermesi halinde Mancheter United, Liverpool ve Chelsea, Fransız yıldız için pusuda bekliyor.

Mbappe
(C)Getty Images