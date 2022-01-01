CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Maxi Gomez, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi

Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, Pelkas transferi hakkında şunları söyledi:

"Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Transferin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak."