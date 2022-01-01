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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Maxi Gomez, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi

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Maxi Gomez, Valencia
Getty Images

Sevilla, Nelsson'dan vazgeçebilir

2022-08-16T05:20:49.067Z

AS'ın haberine göre; Victor Nelsson için Galatasaray ile yapılan görüşmelerin uzaması Sevilla'yı alternatiflere yöneltti.

Galatasaray sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Nelsson'u daha düşük bir rakama satmaya yanaşmıyor.

İspanyol ekibi bu nedenle Bayern Münih forması giyen 20 yaşındaki Tanguy Nianzou'ya yöneldi.

Victor Nelsson Galatasaray 2021/22
AA

Hull City'den Pelkas açıklaması

2022-08-16T05:17:58.962Z

Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, Pelkas transferi hakkında şunları söyledi:

"Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Transferin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak."





Dimitris Pelkas Fenerbahce
AA

Galatasaray'da transfer zirvesi

2022-08-16T05:13:10.586Z

Habertürk'e göre; Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor yenilgisinin ardından bir araya geldi.

İkili stoper, santrafor ve kanat bölgelerine takviye yapılmasını kararlaştırdı.

Stopere düşünülen ilk isim Gent forması giyen Andreas Hanche Olsen. Belotti'den vazgeçen sarı kırmızılılar forvet için Spartak Moskova'da oynayan Shamar Nicholson’a yöneldi.

Fenerbahçe, Maxi Gomez'de sona yaklaştı

2022-08-16T05:11:05.096Z

Golcü arayışını hızlandıran sarı lacivertli takım Maxi Gomez transferini bitirmek için önemli bir adım attı.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, 12 milyon euro isteyen Valencia'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euro önerdi.

Maxi Gomez ile ise 2.4 milyon euro maaş ve dört yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlandı.