CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Maxi Gomez, Fenerbahçe'ye 'evet' dedi

Sevilla, Nelsson'dan vazgeçebilir
AS'ın haberine göre; Victor Nelsson için Galatasaray ile yapılan görüşmelerin uzaması Sevilla'yı alternatiflere yöneltti.
Galatasaray sözleşmesinde 25 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Nelsson'u daha düşük bir rakama satmaya yanaşmıyor.
İspanyol ekibi bu nedenle Bayern Münih forması giyen 20 yaşındaki Tanguy Nianzou'ya yöneldi.
Hull City'den Pelkas açıklaması
Hull City teknik direktörü Şota Arveladze, Pelkas transferi hakkında şunları söyledi:
"Pelkas, çok iyi bir oyuncu. Fenerbahçe'de kalitesini gösterdi. Transferin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini bilmiyorum. Ancak, yaratıcılığı ve top dağıtma yeteneğiyle bize hücumda çok yardımcı olacak."
Galatasaray'da transfer zirvesi
Habertürk'e göre; Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ile teknik direktör Okan Buruk, Giresunspor yenilgisinin ardından bir araya geldi.
İkili stoper, santrafor ve kanat bölgelerine takviye yapılmasını kararlaştırdı.
Stopere düşünülen ilk isim Gent forması giyen Andreas Hanche Olsen. Belotti'den vazgeçen sarı kırmızılılar forvet için Spartak Moskova'da oynayan Shamar Nicholson’a yöneldi.
Fenerbahçe, Maxi Gomez'de sona yaklaştı
Golcü arayışını hızlandıran sarı lacivertli takım Maxi Gomez transferini bitirmek için önemli bir adım attı.
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, 12 milyon euro isteyen Valencia'ya bonuslarla birlikte 10 milyon euro önerdi.
Maxi Gomez ile ise 2.4 milyon euro maaş ve dört yıllık sözleşme üzerinde anlaşma sağlandı.