CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Maxi Gomez, Süper Lig'e Trabzonspor için geliyor

📝Beşiktaş, Kaan Ayhan için Sassuolo ile yeniden görüşmeye başladı.



🔥Takımdan ayrılmak isteyen Kaan, Beşiktaş'a gelmek istiyor.



🎯Siyah-beyazlılar bu transferle hem yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hem de Rosier'ye alternatif oluşturmayı hedefliyor. (@sahinogluogun ) pic.twitter.com/yeTggQG8ZO