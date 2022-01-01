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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Maxi Gomez, Süper Lig'e Trabzonspor için geliyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Maxi Gomez Valencia
Getty Images

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2022-09-01T06:17:49.872Z

Beşiktaş, Kaan Ayhan için yeniden devrede

2022-09-01T06:15:51.810Z

Icardi, Galatasaray için geliyor

2022-09-01T06:14:14.609Z

L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği Mauro Icardi, Galatasaray ile prensipte anlaştı.

İki kulüp son detayları görüşüyor ve maaşının nasıl bölüştürüleceğini planlıyor.

Attila Szalai, Zenit'i reddetti

2022-09-01T06:13:54.974Z

Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor

2022-09-01T06:11:30.972Z

NTV Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez transferini bitirdi.

Karadeniz ekibi, İspanyol ekibine bonuslar ile birlikte 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor.

Maxi Gomez, bugün Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Türkiye’ye gelecek.

Maxi Gomez, Valencia
Getty Images