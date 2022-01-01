CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Maxi Gomez, Süper Lig'e Trabzonspor için geliyor

Ross Barkley, Fenerbahçe'nin gündeminde 👇
🎯Chelsea ile sözleşmesini fesheden Ross Barkley, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.— Sabah Spor (@sabahspor1) September 1, 2022
🚨Henüz herhangi bir kulüple sözleşme imzalamayan İngiliz futbolcunun sarı-lacivertlilerin satış yapması halinde gündeme gelebileceği ileri sürüldü. pic.twitter.com/OA8DENCuAg
Beşiktaş, Kaan Ayhan için yeniden devrede
📝Beşiktaş, Kaan Ayhan için Sassuolo ile yeniden görüşmeye başladı.— Sabah Spor (@sabahspor1) September 1, 2022
🔥Takımdan ayrılmak isteyen Kaan, Beşiktaş'a gelmek istiyor.
🎯Siyah-beyazlılar bu transferle hem yerli rotasyonunu güçlendirmeyi hem de Rosier'ye alternatif oluşturmayı hedefliyor. (@sahinogluogun ) pic.twitter.com/yeTggQG8ZO
Icardi, Galatasaray için geliyor
L'Equipe'in haberine göre; Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da istediği Mauro Icardi, Galatasaray ile prensipte anlaştı.
İki kulüp son detayları görüşüyor ve maaşının nasıl bölüştürüleceğini planlıyor.
Attila Szalai, Zenit'i reddetti
🚫F.Bahçe'nin stoperi Attila Szalai, Zenit'ten gelen teklifi reddetti.— Sabah Spor (@sabahspor1) September 1, 2022
🚨Nemzetisport'un haberine göre; F.Bahçe Zenit'le 20 milyon Euro'ya anlaştı ancak oyuncu savaş nedeniyle UEFA'dan men edilen Zenit'e gitmek istemedi.
📅Szalai, 8 Eylül'e kadar ikna edilmeye çalışılacak. pic.twitter.com/LuSp1g6OwG
Maxi Gomez, Trabzonspor için geliyor
NTV Spor'un haberine göre; Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de kadrosuna katmak istediği Maxi Gomez transferini bitirdi.
Karadeniz ekibi, İspanyol ekibine bonuslar ile birlikte 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan pay maddesi de bulunuyor.
Maxi Gomez, bugün Trabzonspor için sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi sözleşmeyi imzalamak üzere Türkiye’ye gelecek.