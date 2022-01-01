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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mauro Icardi, Galatasaray için imzaya geliyor

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Mauro Icardi
Getty

Huddersfield, Liverpool'un gencini istiyor

2022-09-05T05:30:36.791Z

The Sun tarafından bildirildiği üzere Huddersfield Town, Liverpool'un genç defans oyuncusu James Norris'i kadrosuna katmak istiyor.

Chelsea, Rafael Leao ile ilgileniyor

2022-09-05T05:27:57.383Z

GiveMeSport'a göre Chelsea, gelecek yıl AC Milan'ın hücumcusu Rafael Leao'yu transfer etme girişimini yeniden canlandıracak.

Rossoneri'nin bu yaz Premier Lig tarafından yapılan 100 milyon euro değerindeki teklifi reddettiği bildirildi.

Rafael Leao Milan Inter Serie A 03092022
Getty

Mauro Icardi transferinde sona doğru

2022-09-05T05:24:30.070Z

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile anlaşma sağladı.

Buna göre, yıllık 8 milyon euro kazanan Icardi'nin maaşının 5 milyon euro'sunu Ligue 1 devi ödeyecek.

Daha önce de yazıldığı gibi kalan 3 milyon euro'yu da Galatasaray karşılayacak.

Aslan, PSG'nin ardından yıldız futbolcu ile de el sıkıştı. Arjantinli golcünün en geç çarşamba gününe kadar Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

icardi psg
(C)Getty Images