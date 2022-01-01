Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile anlaşma sağladı.

Buna göre, yıllık 8 milyon euro kazanan Icardi'nin maaşının 5 milyon euro'sunu Ligue 1 devi ödeyecek.

Daha önce de yazıldığı gibi kalan 3 milyon euro'yu da Galatasaray karşılayacak.

Aslan, PSG'nin ardından yıldız futbolcu ile de el sıkıştı. Arjantinli golcünün en geç çarşamba gününe kadar Galatasaray'a imza atması bekleniyor.