Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mauro Icardi için Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de devrede

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Mauro Icardi
Getty

Önce Galatasaray, şimdi Fenerbahçe

2022-09-02T05:50:01.780Z

L'Equipe'te yer alan habere göre santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Galatasaray ile de görüşmelerde bulunan Mauro Icardi'yi gündemine aldı. Mehmet Özcan imzalı habere göre geçtiğimiz günlerde eşi ve menajeri Wanda Nara ile birlikte Türkiye'ye gelen Arjantinli golcü beş büyük ligde transfer döneminin kapanmasının ardından Türkiye'den gelecek teklifleri değerlendirmeye alabilir. PSG'de kadroda düşünülmeyen yıldız isim, Fransız ekibine 50 milyon euro'ya transfer olmuştu.

Mauro Icardi PSG 2021-22
Getty