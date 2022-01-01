CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mauro Icardi için Galatasaray ile PSG anlaşmaya vardı

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, savunma bölgesinde yaşanan sakatlıkların ardından alternatif transferin acil olarak gündeme gelebileceğini söyledi:

"1 sene içerisinde o bölgede Serkan, Perez ve Dorukhan sakatlandı. Gerçekten büyük sıkıntı. Ertuğrul Başkan'a iş düşüyor, çünkü o bölgeye oyuncu bulmak zorunda."

"Sakatlıktan dolayı veya ileriki haftalarda ihtiyaçtan dolayı transfer gündeme gelebilir. O bölgede çok sakat verdik, alternatif oyuncumuz yok. Bir tek Larssen kaldı orada. O bölgeye alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir"