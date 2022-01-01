CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mauro Icardi için Galatasaray ile PSG anlaşmaya vardı

Beşiktaş'tan Denayer'e son teklif
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, transferin son günleri yaklaşırken savunmaya takviye için gaza bastı. Kaan Ayhan ve Koray Günter konusunda yüksek maliyet nedeniyle geri adım atan Kartal, 2.5 milyon euro isteyen Denayer'e son teklif olarak 1.8 milyon euro önerdi.
Trabzonspor "acil" düğmesine bastı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, savunma bölgesinde yaşanan sakatlıkların ardından alternatif transferin acil olarak gündeme gelebileceğini söyledi:
"1 sene içerisinde o bölgede Serkan, Perez ve Dorukhan sakatlandı. Gerçekten büyük sıkıntı. Ertuğrul Başkan'a iş düşüyor, çünkü o bölgeye oyuncu bulmak zorunda."
"Sakatlıktan dolayı veya ileriki haftalarda ihtiyaçtan dolayı transfer gündeme gelebilir. O bölgede çok sakat verdik, alternatif oyuncumuz yok. Bir tek Larssen kaldı orada. O bölgeye alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir"
Galatasaray, Çağlar Söyüncü için nabız yokladı
🟡🔴 Galatasaray, milli oyuncu Çağlar Söyüncü için Leicester City'nin nabzını yokladı.— Sabah Spor (@sabahspor1) September 3, 2022
❌ İngilizler kiralama teklifine sıcak bakmadı. Cimbom hem Kaan Ayhan hem de Çağlar Söyüncü konusunda bir teklif daha yapacak.@SuatUmurhan pic.twitter.com/HPCE29ul7q
Galatasaray ile PSG anlaştı
Skorer'in haberine göre; Galatasaray, Icardi için PSG ile anlaştı. Arjantinli golcü kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.
Icardi'nin bonuslarla birlikte 8.2 milyon euro'luk maaşının 3.5 milyon euro'sunu Galatasaray karşılayacak. Satın alma opsiyonu yok.