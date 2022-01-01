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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Mauro Icardi için Galatasaray ile PSG anlaşmaya vardı

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Mauro Icardi transfert PSG 50 M€
Getty Images

Beşiktaş'tan Denayer'e son teklif

2022-09-03T06:45:32.700Z

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, transferin son günleri yaklaşırken savunmaya takviye için gaza bastı. Kaan Ayhan ve Koray Günter konusunda yüksek maliyet nedeniyle geri adım atan Kartal, 2.5 milyon euro isteyen Denayer'e son teklif olarak 1.8 milyon euro önerdi.

Jason Denayer. PSG vs Lyon. 09.19.2021
Getty/AA

Trabzonspor "acil" düğmesine bastı

2022-09-03T06:43:43.070Z

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, savunma bölgesinde yaşanan sakatlıkların ardından alternatif transferin acil olarak gündeme gelebileceğini söyledi:

"1 sene içerisinde o bölgede Serkan, Perez ve Dorukhan sakatlandı. Gerçekten büyük sıkıntı. Ertuğrul Başkan'a iş düşüyor, çünkü o bölgeye oyuncu bulmak zorunda."

"Sakatlıktan dolayı veya ileriki haftalarda ihtiyaçtan dolayı transfer gündeme gelebilir. O bölgede çok sakat verdik, alternatif oyuncumuz yok. Bir tek Larssen kaldı orada. O bölgeye alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir"

Ahmet Agaoglu Trabzonspor President 12.05.2021
AA

Galatasaray, Çağlar Söyüncü için nabız yokladı

2022-09-03T06:43:05.304Z

Galatasaray ile PSG anlaştı

2022-09-03T06:40:39.108Z

Skorer'in haberine göre; Galatasaray, Icardi için PSG ile anlaştı. Arjantinli golcü kısa süre içinde İstanbul'a gelecek.

Icardi'nin bonuslarla birlikte 8.2 milyon euro'luk maaşının 3.5 milyon euro'sunu Galatasaray karşılayacak. Satın alma opsiyonu yok.

Mauro Icardi
Getty