Fenerbahçe, Marega için nabız yokluyor
Ekrem Konur'un haberine göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus’un çok yakından tanıdığı bir isim olan Moussa Marega'nın fiyatını sordu.
Deneyimli teknik direktör, listedeki diğer oyuncularla anlaşma sağlanamaması halinde Malili forvetin transfer edilebileceği yönünde yönetime fikir sundu.
31 yaşındaki forvet, 2015-2021 yılları arasında Maritimo, Guimaraes ve Porto olmak üzere Portekiz Ligi’nde oynadı.
Premier Lig ekibi, West Ham United da golcü oyuncunun peşinde.
Maxi Gomez, Celta Vigo yolunda
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe'nin gündeminde olan Valencia'nın golcüsü Maxi Gomez eski takımına gidebilir.
Santi Mina’yla yollarını ayırmaya hazırlanan Celta Vigo’nun, eski golcüsü Maxi Gomez’i kadrosuna katmak için kolları sıvadığı aktarıldı.
Bu gelişme üzerine, sarı-lacivertli ekibin elini daha çabuk tutması bekleniyor.
Marco Arnautovic, Fenerbahçe'ye önerildi
Haber Global, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'nın tecrübeli oyuncusu Marko Arnautovic'in, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiğini bildirdi.
Sarı-lacivertli ekip, Jorge Jesus'un kararına göre hareket etmeyi planlıyor.
33 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 432 maça çıkarken 115 gol attı ve 72 de asist yaptı.
Geçtiğimiz sezon ise Bologna'da 34 maçta oynayan Avusturyalı golcü, 15 gol katkısında bulundu.