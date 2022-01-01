Ekrem Konur'un haberine göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus’un çok yakından tanıdığı bir isim olan Moussa Marega'nın fiyatını sordu.

Deneyimli teknik direktör, listedeki diğer oyuncularla anlaşma sağlanamaması halinde Malili forvetin transfer edilebileceği yönünde yönetime fikir sundu.

31 yaşındaki forvet, 2015-2021 yılları arasında Maritimo, Guimaraes ve Porto olmak üzere Portekiz Ligi’nde oynadı.

Premier Lig ekibi, West Ham United da golcü oyuncunun peşinde.