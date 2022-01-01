CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester United, Kim Min-Jae için devrede

Barcelona, Griezmann'ı satmaya hazır
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Griezmann'ın Atletico Madrid'e transferini hukuksal süreçle uğraşmadan çözmek isteyen Barcelona, oyuncuyu 25 milyon euro karşılığında satmaya hazır.
Galatasaray, David Jurasek ile ilgileniyor
💥 Galatasaray, Slavia Prag'ın 22 yaşındaki sol beki David Jurasek'i yakın takibe aldı.— Ajansspor (@ajansspor) September 23, 2022
• Cimbom'un scoutları bugünkü İzlanda-Çekya U-21 maçında genç oyuncuyu izleyecek. (@fotomac) pic.twitter.com/DZtwIumonj
Welinton ve Montero'ya veda
Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş'ta forma yarışında geri kalan Montero ve Welinton'un devre arasında takımdan ayrılmaları bekleniyor. Yabancı sınırının da etkisiyle bu 2 oyuncudan faydalanamayan siyah-beyazlılar, kontenjanda da yer açmayı planlıyor.
Manchester United, Kim Min-Jae için devrede
Takvim'in haberine göre; Manchester United, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli için harekete geçti. Premier Lig devi, ara transfer döneminde İtalyan ekibinin yetkilileriyle masaya oturup transferi bitirmek istiyor.
İngiliz Express'te yer alan haberde ise yaz aylarında Kim Min-Jae transferini bitiremeyen Tottenham'ın büyük hata yaptığına yer verilirken Güney Koreli oyuncunun Napoli'de sergilediği performans nedeniyle kulübün büyük pişmanlık duyduğu söylendi.