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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester United, Kim Min-Jae için devrede

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Kim Min Jae Napoli 2022
Getty Images

Barcelona, Griezmann'ı satmaya hazır

2022-09-23T06:54:17.198Z

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Griezmann'ın Atletico Madrid'e transferini hukuksal süreçle uğraşmadan çözmek isteyen Barcelona, oyuncuyu 25 milyon euro karşılığında satmaya hazır.

20220912_Griezmann
(C)Getty images

Galatasaray, David Jurasek ile ilgileniyor

2022-09-23T06:50:20.649Z

Welinton ve Montero'ya veda

2022-09-23T06:49:01.192Z

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş'ta forma yarışında geri kalan Montero ve Welinton'un devre arasında takımdan ayrılmaları bekleniyor. Yabancı sınırının da etkisiyle bu 2 oyuncudan faydalanamayan siyah-beyazlılar, kontenjanda da yer açmayı planlıyor.

Welinton, Besiktas
AA

Manchester United, Kim Min-Jae için devrede

2022-09-23T06:47:08.200Z

Takvim'in haberine göre; Manchester United, Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Güney Koreli için harekete geçti. Premier Lig devi, ara transfer döneminde İtalyan ekibinin yetkilileriyle masaya oturup transferi bitirmek istiyor.

İngiliz Express'te yer alan haberde ise yaz aylarında Kim Min-Jae transferini bitiremeyen Tottenham'ın büyük hata yaptığına yer verilirken Güney Koreli oyuncunun Napoli'de sergilediği performans nedeniyle kulübün büyük pişmanlık duyduğu söylendi.

Kim Min-Jae Lazio Napoli Serie A
Getty