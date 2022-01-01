CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester United, Kim Min-Jae için devrede

Habertürk'ün haberine göre; Beşiktaş'ta forma yarışında geri kalan Montero ve Welinton'un devre arasında takımdan ayrılmaları bekleniyor. Yabancı sınırının da etkisiyle bu 2 oyuncudan faydalanamayan siyah-beyazlılar, kontenjanda da yer açmayı planlıyor.

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