Canlı Blog

CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester United, Haaland transferinde Rangnick ile avantaj sağlamak istiyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Erling Haaland BVB 2021 Jubel Wolfsburg
Getty Images

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görevi bırakacak mı? 👇

2021-11-28T09:52:22.316Z

Lacazette, Arsenal'den ayrılıyor

2021-11-28T07:14:06.751Z

Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Lacazette, Arsenal'dan ücretsiz olarak ayrılacak.

Pep Guardiola, Manchester City'deki geleceğini ele aldı

2021-11-28T07:10:17.214Z

TeleFootball'a konuşan Guardiola, "İngiltere'de olduğum sürece her zaman Manchester City'nin menajeri olacağım. Eğer beni geri isterlerse de City'ye döneceğim. İngiltere dışında başka bir kulüp çalıştıracağımı düşünmüyorum."

Manchester United, Rangnick'in Haaland transfer avantajı sağlayacağına inanıyor

2021-11-28T06:58:02.148Z

Yeni menajer, RB Salzburg'da Norveçli yıldız ile çalışmıştı.

Mirror'a göre; Manchester United, önümüzdeki yaz Erling Haaland transferinde yardımcı olması için Ralf Rangnick'e güveniyor.

Yakında Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri olarak açıklanacak olan Rangnick, Norveçli yıldızı yakından tanıyor ve Haaland ile 2019'da RB Salzburg'da çalıştı.

Erling Haaland BVB 2021 Jubel Wolfsburg
Getty Images

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı bırakmıyor 👇

2021-11-28T06:56:58.153Z

Siyah-beyazlılar son altı resmi maçından galip gelemedi.