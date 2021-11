CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester United, Haaland transferinde Rangnick ile avantaj sağlamak istiyor

TeleFootball'a konuşan Guardiola, "İngiltere'de olduğum sürece her zaman Manchester City'nin menajeri olacağım. Eğer beni geri isterlerse de City'ye döneceğim. İngiltere dışında başka bir kulüp çalıştıracağımı düşünmüyorum."

Pep Guardiola on his future to @TeleFootball: “In England being here, always I will be Man City manager - and if they ever want me back, I will come back to City. I don’t think I will train another club in England apart from this one”. 🔵 #MCFC pic.twitter.com/jWpAOKZGNM