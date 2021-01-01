CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester United, Haaland transferinde Rangnick ile avantaj sağlamak istiyor

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın görevi bırakacak mı? 👇
Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi’yle yapacağı görüşmede istifasını sunacak.— Sercan Dikme (@sercan_dikme) November 28, 2021
* Başkan Ahmet Nur Çebi son kararı verecek.
Sergen Yalçın, istifa öncesinde takımın iyiye gitmesine yönelik reçeteyi de başkana söyleyecek.
Nevzat Demir Tesislerinden yayınlara başlıyoruz. @aspor pic.twitter.com/achcOBwDVW
Lacazette, Arsenal'den ayrılıyor
Sözleşmesi 2022 yazında bitecek olan Lacazette, Arsenal'dan ücretsiz olarak ayrılacak.
Alexandre #Lacazette is geared not to extend his contract with #Arsenal (expires in June 2022). He is getting ready to leave as a free agent at the end of the season. #transfers #AFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 27, 2021
Pep Guardiola, Manchester City'deki geleceğini ele aldı
TeleFootball'a konuşan Guardiola, "İngiltere'de olduğum sürece her zaman Manchester City'nin menajeri olacağım. Eğer beni geri isterlerse de City'ye döneceğim. İngiltere dışında başka bir kulüp çalıştıracağımı düşünmüyorum."
Pep Guardiola on his future to @TeleFootball: “In England being here, always I will be Man City manager - and if they ever want me back, I will come back to City. I don’t think I will train another club in England apart from this one”. 🔵 #MCFC pic.twitter.com/jWpAOKZGNM— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 27, 2021
Manchester United, Rangnick'in Haaland transfer avantajı sağlayacağına inanıyor
Yeni menajer, RB Salzburg'da Norveçli yıldız ile çalışmıştı.
Mirror'a göre; Manchester United, önümüzdeki yaz Erling Haaland transferinde yardımcı olması için Ralf Rangnick'e güveniyor.
Yakında Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri olarak açıklanacak olan Rangnick, Norveçli yıldızı yakından tanıyor ve Haaland ile 2019'da RB Salzburg'da çalıştı.
Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı bırakmıyor 👇
Siyah-beyazlılar son altı resmi maçından galip gelemedi.
Sergen Yalçın ayrılmak isterken Beşiktaş yönetimi Yalçın'ı kesinlikle göndermek istemiyor. 👀 [@yagosabuncuoglu] pic.twitter.com/m5QLqH0ztB— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) November 27, 2021