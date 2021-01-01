CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Manchester United, Haaland transferinde Rangnick ile avantaj sağlamak istiyor

Yeni menajer, RB Salzburg'da Norveçli yıldız ile çalışmıştı.

Mirror'a göre; Manchester United, önümüzdeki yaz Erling Haaland transferinde yardımcı olması için Ralf Rangnick'e güveniyor.

Yakında Kırmızı Şeytanlar'ın menajeri olarak açıklanacak olan Rangnick, Norveçli yıldızı yakından tanıyor ve Haaland ile 2019'da RB Salzburg'da çalıştı.