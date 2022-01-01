Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Lyon, Rıdvan Yılmaz için ısrar,

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Rıdvan Yılmaz
AA

Shaqiri, MLS'e gidiyor

2022-02-05T09:07:29.515Z

Lyon, cuma günü yaptığı açıklamada, eski Liverpool yıldızı Xherdan Shaqiri'nin MLS'e transfer olmak üzere olduğunu doğruladı.

Raporlar, Shaqiri'nin Chicago Fire'a katılmaya hazır olduğunu bildiriyor.

Xherdan Shaqiri Lyon
Getty Images

Barça'nın gözü Azpilicueta'da

2022-02-05T07:08:52.907Z

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, Chelsea'nin sağ bek oyuncusu Cesar Azpilicueta'yı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

32 yaşındaki futbolcunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kontrat yenileme konusunda henüz bir anlaşmaya varmadı.

Cesar Azpilicueta Chelsea 2021-22
Getty Images

Lyon, Rıdvan Yılmaz için ısrarcı

2022-02-05T06:55:20.665Z

RRFanatik'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Lyon, Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'ın durumunu sordu.

Siyah-beyazlı kulübün ise, "Teklif ciddi olursa değerlendiririz” yanıtını verdiği bildirildi.

Kartal, genç sol bekin transferinden 7-8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %30 pay bekliyor.

Ersin Destanoğlu Rıdvan Yılmaz
AA