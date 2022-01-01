CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Lyon, Rıdvan Yılmaz için ısrar,

Shaqiri, MLS'e gidiyor
Lyon, cuma günü yaptığı açıklamada, eski Liverpool yıldızı Xherdan Shaqiri'nin MLS'e transfer olmak üzere olduğunu doğruladı.
Raporlar, Shaqiri'nin Chicago Fire'a katılmaya hazır olduğunu bildiriyor.
Barça'nın gözü Azpilicueta'da
Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, Chelsea'nin sağ bek oyuncusu Cesar Azpilicueta'yı yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
32 yaşındaki futbolcunun Chelsea ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kontrat yenileme konusunda henüz bir anlaşmaya varmadı.
Lyon, Rıdvan Yılmaz için ısrarcı
RRFanatik'in haberine göre, Ligue 1 ekibi Lyon, Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz'ın durumunu sordu.
Siyah-beyazlı kulübün ise, "Teklif ciddi olursa değerlendiririz” yanıtını verdiği bildirildi.
Kartal, genç sol bekin transferinden 7-8 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %30 pay bekliyor.