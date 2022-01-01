CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Lukaku, Antonio Conte ile Tottenham'da buluşabilir

Gazzetta Dello Sport'a göre Romelu Lukaku, eski Inter patronu Antonio Conte ile yeniden bir araya gelmek için Chelsea'nin rakibi Tottenham'a geçiş yapabilir.

Belçikalının Chelsea'deki hayal kırıklıklarını dile getirdiği çarpıcı röportaj, onu Liverpool maçının kadrosunun dışında bıraktı.

Maviler'e daha bu yaz dönmüş olmasına rağmen Lukaku artık bir çıkış yolu arayabilir ve Conte ile Spurs'te yeniden bir araya gelmesi, her ne kadar beklenmedik olursa olsun, ihtimal dışı değil.