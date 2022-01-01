CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Lukaku, Antonio Conte ile Tottenham'da buluşabilir

Erling Haaland, ocak ayında Dortmund'dan ayrılmayacak
Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, ocak ayında takımda kalacak.
Romano, konuyla ilgili verdiği bilgide Twitter hesabından şu yorumu yaptı:
"Erling Haaland, bazı söylentilere rağmen ocak ayında ayrılmıyor. Henüz bir sonraki kulübüne karar vermedi. Real veya Barça ile hiçbir ön anlaşma yok. Açık bir yarış. Ocak ayında karar verilmeyecek.
Lukaku, Conte ile Tottenham'da yeniden bir araya gelebilir
Gazzetta Dello Sport'a göre Romelu Lukaku, eski Inter patronu Antonio Conte ile yeniden bir araya gelmek için Chelsea'nin rakibi Tottenham'a geçiş yapabilir.
Belçikalının Chelsea'deki hayal kırıklıklarını dile getirdiği çarpıcı röportaj, onu Liverpool maçının kadrosunun dışında bıraktı.
Maviler'e daha bu yaz dönmüş olmasına rağmen Lukaku artık bir çıkış yolu arayabilir ve Conte ile Spurs'te yeniden bir araya gelmesi, her ne kadar beklenmedik olursa olsun, ihtimal dışı değil.
Barcelona, Alvaro Morata'yı küçümsedi
Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany, Juventus forveti Alvaro Morata ile son zamanlardaki transfer spekülasyonlarını küçümsedi.
Alemany, İspanyol forvet hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:
"Xavi, Ferran Torres'i istedi ve ben de ona hediyeyi verdim."