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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Lukaku, Antonio Conte ile Tottenham'da buluşabilir

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Romelu Lukaku Chelsea 2021-22
Getty Images

Erling Haaland, ocak ayında Dortmund'dan ayrılmayacak

2022-01-03T06:06:03.691Z

Gazeteci Fabrizio Romano'ya göre Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland, ocak ayında takımda kalacak.

Romano, konuyla ilgili verdiği bilgide Twitter hesabından şu yorumu yaptı:

"Erling Haaland, bazı söylentilere rağmen ocak ayında ayrılmıyor. Henüz bir sonraki kulübüne karar vermedi. Real veya Barça ile hiçbir ön anlaşma yok. Açık bir yarış. Ocak ayında karar verilmeyecek.

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(C)Getty images

Lukaku, Conte ile Tottenham'da yeniden bir araya gelebilir

2022-01-03T06:01:11.517Z

Gazzetta Dello Sport'a göre Romelu Lukaku, eski Inter patronu Antonio Conte ile yeniden bir araya gelmek için Chelsea'nin rakibi Tottenham'a geçiş yapabilir.

Belçikalının Chelsea'deki hayal kırıklıklarını dile getirdiği çarpıcı röportaj, onu Liverpool maçının kadrosunun dışında bıraktı.

Maviler'e daha bu yaz dönmüş olmasına rağmen Lukaku artık bir çıkış yolu arayabilir ve Conte ile Spurs'te yeniden bir araya gelmesi, her ne kadar beklenmedik olursa olsun, ihtimal dışı değil.

Lukaku Tuchel Chelsea
Getty Images

Barcelona, Alvaro Morata'yı küçümsedi

2022-01-03T05:58:26.062Z

Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany, Juventus forveti Alvaro Morata ile son zamanlardaki transfer spekülasyonlarını küçümsedi.

Alemany, İspanyol forvet hakkında sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Xavi, Ferran Torres'i istedi ve ben de ona hediyeyi verdim."

Alvaro Morata Juventus Serie A 2021-22
Getty/GOAL