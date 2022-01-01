CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Luis Suarez, Fenerbahçe yolunda mı? Ali Koç'un transfer planı

Kylian Mbappe geleceği ile ilgili kararı verdi
PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Kylian Mbappe, takımının şampiyonlukla noktaladığı sezonda Ligue 1'in En İyi Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu.
Ödül töreninde konuşan genç yıldız geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, yeni sezonda oynayacağı takıma dair kararını çok büyük oranda netleştirdiğini duyurdu.
"Bence artık daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi. Belki Paris'te kalarak mutlu olurum ama belki başka bir yerde, yeni bir projeyle de mutlu olabilirim."
Kylian Mbappe: Her şey neredeyse sonlanmak üzere HABERİN DEVAMINI GOAL TÜRKİYE'DE OKUYUN.
Kerem Aktürkoğlu için 15 milyon euro
A Spor'un haberine göre; Galatasaray yönetimi, Kerem Aktürkoğlu'nun taban fiyatını belirledi. Lyon'un teklifini geri çeviren sarı-kırmızılılar, 15 milyon euro'nun altında bir rakamı kabul edilmeyeceğini Fransızlara iletti.
Beşiktaş'tan Sörloth atağı
Fanatik'in haberine göre; Sörloth'un temsilcisiyle İstanbul’da görüşen Beşiktaş Yönetimi, yıldız isme Fenerbahçe’nin de talip olması sonrası erken davranma kararı aldı.
Bu hafta Leipzig ile temas kuracak olan Beşiktaş'ın hedefi ay bitmeden Sörtloh'u renklerine bağlamak.
Galatasaray, Altay'ın 19 yaşındaki sol bekini istiyor
Fanatik'in haberine göre; İzmir ekibiyle 2026 Haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kazımcan Karataş, Galatasaray'ın transfer radarında. Eşref Hamamcıoğlu'nun Sportif Direktörü Cenk Ergün'ün, Hamamcıoğlu'nun başkan seçilmesi halinde Kazımcan transferinde bizzat devreye girecek.
Luis Suarez, Fenerbahçe yolunda mı?
Uruguaylı yıldız, Sevilla mücadelesinin ardından Atletico Madrid'e veda etti.
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, İspanyol ekibinden ayrılan oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzlamak istiyor.
Geçtiğimiz hafta Ali Koç, Luis Suarez'in menajeri ile Madrid'de bir araya gelerek transferin ekonomik boyutlarını görüştü. Sarı-lacivertli ekip, bonservisi elinde olan oyuncuya yaklaşık 3 milyon euro imza parası ödeyecek.
Luis Suarez, Atletico Madrid'e veda etti 🥺 pic.twitter.com/LjwFylFbaZ— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 15, 2022