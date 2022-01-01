CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Luis Suarez, Fenerbahçe yolunda mı? Ali Koç'un transfer planı

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Kylian Mbappe, takımının şampiyonlukla noktaladığı sezonda Ligue 1'in En İyi Oyuncusu Ödülü'nün sahibi oldu.

Ödül töreninde konuşan genç yıldız geleceğine ilişkin açıklamalarda bulunurken, yeni sezonda oynayacağı takıma dair kararını çok büyük oranda netleştirdiğini duyurdu.

"Bence artık daha fazla sorumluluk almanın zamanı geldi. Belki Paris'te kalarak mutlu olurum ama belki başka bir yerde, yeni bir projeyle de mutlu olabilirim."

Kylian Mbappe: Her şey neredeyse sonlanmak üzere HABERİN DEVAMINI GOAL TÜRKİYE'DE OKUYUN.