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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Liverpool, Bellingham'ı istiyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Jude Bellingham Manchester City Borussia Dortmund 2022
Getty Images

Inter'in hedefi van de Beek

2022-09-16T08:45:49.088Z

Fichajes'e göre Inter, gözden düşmüş Manchester United orta saha oyuncusu Donny van de Beek ile ilgileniyor ve oyuncu için ocak ayında teklif verebilir.

Hollandalı orta saha, Old Trafford'da ayaklarını bulmakta zorlandı ve Premier Lig'den uzaklaşmak seçeneklerinde olabilir.

Juve, Allegri'yi kovmayı göze alamaz

2022-09-16T05:46:19.405Z

Sky Sport İtalya'ya göre Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri'yi görevden alamaz.

Allegri'nin sezon başına 9 milyon euro değerinde dört yıllık bir sözleşmesi var ve sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Bu yüzden Torino devi, şu an için Allegri'yi terk edemeyebilir. Ancak kadroyu değiştirebilirler.

Massimiliano Allegri Juventus Salernitana 11092022
Getty Images

Bellingham transferi için Liverpool önde

2022-09-16T05:43:07.841Z

Daily Telegraph'a göre Liverpool, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham transferinde pole pozisyonunda.

Orta saha oyuncusunun 2023'te ayrılmasına izin verilebilir ve Dortmund, Kırmızılar'ın yaklaşımına hazır.

Jude Bellingham Dortmund Copenhagen 2022-23
Getty Images