CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Liverpool, Bellingham'ı istiyor

Inter'in hedefi van de Beek
Fichajes'e göre Inter, gözden düşmüş Manchester United orta saha oyuncusu Donny van de Beek ile ilgileniyor ve oyuncu için ocak ayında teklif verebilir.
Hollandalı orta saha, Old Trafford'da ayaklarını bulmakta zorlandı ve Premier Lig'den uzaklaşmak seçeneklerinde olabilir.
Juve, Allegri'yi kovmayı göze alamaz
Sky Sport İtalya'ya göre Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri'yi görevden alamaz.
Allegri'nin sezon başına 9 milyon euro değerinde dört yıllık bir sözleşmesi var ve sezona kötü bir başlangıç yaptı.
Bu yüzden Torino devi, şu an için Allegri'yi terk edemeyebilir. Ancak kadroyu değiştirebilirler.
Bellingham transferi için Liverpool önde
Daily Telegraph'a göre Liverpool, Borussia Dortmund'un genç yıldızı Jude Bellingham transferinde pole pozisyonunda.
Orta saha oyuncusunun 2023'te ayrılmasına izin verilebilir ve Dortmund, Kırmızılar'ın yaklaşımına hazır.