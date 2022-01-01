CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Liverpool, Bellingham'ı istiyor

Sky Sport İtalya'ya göre Juventus, teknik direktör Massimiliano Allegri'yi görevden alamaz.

Allegri'nin sezon başına 9 milyon euro değerinde dört yıllık bir sözleşmesi var ve sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Bu yüzden Torino devi, şu an için Allegri'yi terk edemeyebilir. Ancak kadroyu değiştirebilirler.