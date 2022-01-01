CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Liverpool, Arda Güler'i izleyecek

The Sun'ın haberine göre, Kuzey Londra'daki rakipler Arsenal ve Tottenham, Leicester City'den James Maddison'ın transferi için kafa kafaya yarışacak.

Maddison'ın bonservisi, Tilkiler tarafından 60 milyon sterlin olarak belirlemdi ve bir kadro revizyonu için fon sağlamak amacıyla bu yaz satışa çıkarılabilir.