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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Liverpool, Arda Güler'i izleyecek

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Arda Güler
AA

Liverpool, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i izleyecek

2022-04-10T06:39:01.372Z

Fanatik'in haberine göre Liverpool, bu hafta sonu Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'i izleyen bir dizi Avrupa devi arasında yer alacak.

Kırmızılar'ın scout görevlileri pazar günkü Galatasaray derbisinde 17 yaşındaki oyuncuyu izlemek için hazır bulunacak. Aynı zamanda Bayern Münih, Atletico Madrid ve Inter gözlemcilerinin de maçta olması bekleniyor.

Arda Güler
Depo

Arsenal ve Tottenham, Maddison için savaşacak

2022-04-10T06:37:17.499Z

The Sun'ın haberine göre, Kuzey Londra'daki rakipler Arsenal ve Tottenham, Leicester City'den James Maddison'ın transferi için kafa kafaya yarışacak.

Maddison'ın bonservisi, Tilkiler tarafından 60 milyon sterlin olarak belirlemdi ve bir kadro revizyonu için fon sağlamak amacıyla bu yaz satışa çıkarılabilir.

James Maddison Leicester City 2021-22
Getty Images