CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Lille'in yıldızı Burak Yılmaz futbolu Süper Lig ekibinde bırakmak istiyor

Real Madrid, Mbappe transferinden emin
AS'ın haberine göre; Real Madrid, yaz aylarında Kylian Mbappe'yi ücretsiz transfer edeceklerinden emin.
22 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda sona erecek olan PSG'deki sözleşmesini yenilememeye karar verdi.
Madrid, Mbappe'nin gelişi için sportif ve mali düzeyde planlamalara şimdiden başladı.
"Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi 30 milyona kadar çıkabilir" 👀
Galatasaray'ın 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesinde.
Fransa Ligue 1'in yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Kerem'i, Lyon ve Marsilya'nın istediğini söyledi:
"Bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkabilir. Lyon- Marsilya rekabetinde her şey olabilir. Bu takımlardan biri bir futbolcuyla ilgilenirse, diğerinin ilgisi de bu yöne kayar. Marsilya'nın bu transferde bir adım önde olduğunu düşünüyorum."
Burak Yılmaz futbolu Adana Demirspor'da bırakacak 👇
Lille'in yıldızı sezon sonunda Süper Lig'in yolunu tutabilir.
Futbol Plus kanalında Salim Manav'ın iddiasına göre; Burak Yılmaz'ın Adana Demirspor'a karşı büyük bir sempatisi var ve Akdeniz ekibinde emekli olmak istiyor.
Transfer görüşmeleri henüz yok ancak Lille'in yıldızı ile Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yakın bir ilişkiye sahip ve sürekli görüşüyorlar.
Burak Yılmaz sezon sonunda takımdan ayrılıp yeniden Süper Lig'e gelebilir.