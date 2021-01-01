CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Lille'in yıldızı Burak Yılmaz futbolu Süper Lig ekibinde bırakmak istiyor

Galatasaray'ın 5 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesinde.

Fransa Ligue 1'in yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Kerem'i, Lyon ve Marsilya'nın istediğini söyledi:

"Bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkabilir. Lyon- Marsilya rekabetinde her şey olabilir. Bu takımlardan biri bir futbolcuyla ilgilenirse, diğerinin ilgisi de bu yöne kayar. Marsilya'nın bu transferde bir adım önde olduğunu düşünüyorum."