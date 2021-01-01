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CANLI Transfer haberleri ve dedikoduları: Lewandowski, Real Madrid'e gitmek istiyor

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Robert Lewandowski FC Bayern 27112021
Getty

2021-12-02T06:23:36.657Z

Dortmund, Haaland'ın alternatifini buldu

Record'a göre Borussia Dortmund, Benfica'nın forveti Darwin Nunez ile ilgileniyor ve ön görüşmeler yapılıyor.

Bundesliga kulübü, Norveç forvetinin önümüzdeki yaz ayrılması durumunda Nunez'in Erling Haaland'ın yerine yardım etmesini istiyor.

Lewandowski, Real Madrid'e gitmek istiyor

2021-12-02T05:52:47.646Z

AS, Robert Lewandowski'nin, menajerine Real Madrid'e transferini tamamlamasını talep ettiğini iddia etti.

Polonyalı golcünün menajeri Pini Zahavi, aynı zamanda yazın Bayern Münih'ten Real Madrid'e transfer olan David Alaba'nın da menajeri.

Lewandowski Bayern 2021
Getty