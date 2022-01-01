CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Kim Min Jae'ye Premier Lig'den iki talip

Takvim'de yer alan haberde, iki kulübün başkanları Joan Laporta ve Burak Elmas arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarına değinildi.

Laporta, Barcelona'nın yollarını ayırmak ya da kiralamak istediği oyuncular için önceliğin Galatasaray olacağını söyledi.

Şu an için ayrılması muhtemel isimler arasında Luuk De Jong, Martin Braithwaite ve Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic yer alıyor.