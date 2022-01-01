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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Kim Min Jae'ye Premier Lig'den iki talip

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Kim Min Jae Haji Wright Fenerbahce Antalyaspor

Maguire'ın yerine Hernandez

2022-03-13T07:24:00.517Z

Fichajes'in haberine göre; Harry Maguire'ın performansından memnun olmayan Manchester United, Bayern Münih forması giyen Lucas Hernandez'i kadrosuna katmak istiyor.

Almanya'dan ayrılmayı düşünen 26 yaşındaki stoper ile Real Madrid ve Barcelona da ilgileniyor.

Lucas Hernandez Bayern Munich 2021-22
Getty Images

Barcelona transferde önceliği Galatasaray'a verdi

2022-03-13T07:18:48.080Z

Takvim'de yer alan haberde, iki kulübün başkanları Joan Laporta ve Burak Elmas arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarına değinildi.

Laporta, Barcelona'nın yollarını ayırmak ya da kiralamak istediği oyuncular için önceliğin Galatasaray olacağını söyledi.

Şu an için ayrılması muhtemel isimler arasında Luuk De Jong, Martin Braithwaite ve Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic yer alıyor.

Joan Laporta Domenec Torrent GFX
AA/Getty

Newcastle'ın bir numaralı hedefi Uğurcan Çakır

2022-03-13T07:16:14.665Z

Fotomaç'ın haberine göre; Newcastle United, Trabzonspor'un ve milli takımın file bekçisi Uğurcan Çakır'ı transfer listesinin ilk sırasına koydu.

25 yaşındaki kaleciyle İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa'dan birçok takım ilgileniyor.

Ugurcan Cakir against Besiktas 06.11.2021
AA

Tottenham ve Everton, Min Jae'yi istiyor

2022-03-13T07:14:06.418Z

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, Premier Lig ekipleri Tottenham, Everton, Newcastle ve Crystal Palace'ın radarında.

Oyuncuyla en yakından ilgilenen kulüp ise Tottenham. Londra ekibinin sezon sonunda sarı lacivertli kulübe resmi teklif yapması bekleniyor.