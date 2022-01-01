CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Kim Min Jae'ye Premier Lig'den iki talip

Maguire'ın yerine Hernandez
Fichajes'in haberine göre; Harry Maguire'ın performansından memnun olmayan Manchester United, Bayern Münih forması giyen Lucas Hernandez'i kadrosuna katmak istiyor.
Almanya'dan ayrılmayı düşünen 26 yaşındaki stoper ile Real Madrid ve Barcelona da ilgileniyor.
Barcelona transferde önceliği Galatasaray'a verdi
Takvim'de yer alan haberde, iki kulübün başkanları Joan Laporta ve Burak Elmas arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarına değinildi.
Laporta, Barcelona'nın yollarını ayırmak ya da kiralamak istediği oyuncular için önceliğin Galatasaray olacağını söyledi.
Şu an için ayrılması muhtemel isimler arasında Luuk De Jong, Martin Braithwaite ve Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic yer alıyor.
Newcastle'ın bir numaralı hedefi Uğurcan Çakır
Fotomaç'ın haberine göre; Newcastle United, Trabzonspor'un ve milli takımın file bekçisi Uğurcan Çakır'ı transfer listesinin ilk sırasına koydu.
25 yaşındaki kaleciyle İngiltere, İspanya, Almanya ve Fransa'dan birçok takım ilgileniyor.
Tottenham ve Everton, Min Jae'yi istiyor
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin Güney Koreli stoperi Kim Min Jae, Premier Lig ekipleri Tottenham, Everton, Newcastle ve Crystal Palace'ın radarında.
Oyuncuyla en yakından ilgilenen kulüp ise Tottenham. Londra ekibinin sezon sonunda sarı lacivertli kulübe resmi teklif yapması bekleniyor.