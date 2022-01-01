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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Kim Min-Jae, Rennes ile anlaştı

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Kim Min-Jae Fenerbahce
Getty

Lisandro Martinez transferi bitmek üzere

2022-07-15T09:52:15.248Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Lisandro Martinez için Ajax ile 55 milyon euro karşılığında anlaştı.

Çarşamba günü Amsterdam'da gerçekleşen görüşme düğümü çözerken, Ten Hag transferin tamamlanmasında büyük rol oynadı.

24 yaşındaki Arjantinli stoper İngiliz ekibiyle beş yıllık sözleşme imzalayacak.

Lisandro Martinez Ajax Man Utd
Getty/GOAL

Fabregas, Serie B'ye gidiyor

2022-07-15T08:41:49.355Z

Rooney, Lingard'ı istiyor

2022-07-15T07:37:50.278Z

DC United'ın başına geçen Wayne Rooney eski kulübü Manchester United'dan Jesse Lingard'ı transfer etmek istiyor.

29 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle yapılan görüşmelere bizzat Rooney de dahil oldu. Ancak Lingard ile hem Premier Lig'den, hem de diğer Avrupa liglerinden çok sayıda takım ilgileniyor.

Jesse Lingard Manchester United 2011
Getty

Beşiktaş, Fassnacht'ı kampa yetiştirecek

2022-07-15T05:27:02.994Z

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Christian Fassnacht için Young Boys ile 3.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusunun 20 Temmuz'daki İspanya kampına katılması planlanıyor.

2017'den bu yana Young Boys forması giyen Fassnacht geçen sezon İsviçre Ligi'nde 18 maçta 11 gol dört asistle oynadı.

Christian Fassnacht Young Boys 2021-22
Getty Images

Okan Buruk acil santrafor istedi

2022-07-15T05:24:08.875Z

Şu ana kadar oynanan hazırlık maçlarında verilen kötü sinyaller Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u harekete geçirdi.

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Haris Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica'ya teklif yaptı.

30 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kiralamayı planlayan sarı kırmızılılar, oyuncuya 2.5 milyon euro maaş ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 3 milyon euro olacak.

Haris Seferovic celebrates. Benfica vs Pacos de Ferreira. 08.09.2019
Getty Images

Galatasaray, Nastasic'in peşinde

2022-07-15T05:20:31.731Z

Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.

Football News 24'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım Matija Nastasic için Fiorentina'yla masaya oturdu.

29 yaşındaki Sırp stoper Partizan, Fiorentina, Manchester City ve Schalke formaları giydikten sonra geçen yaz İtalyan ekibine dönmüştü.

2021-09-21-fiorentina-matija-nastasic
(C)Getty images

Kim Min Jae Fransa yolcusu

2022-07-15T05:18:26.307Z

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli'nin teklifini reddeden Güney Koreli stoper Rennes ile el sıkıştı.

Fransız ekibi Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşma ise dört yıllık olacak.