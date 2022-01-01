CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Kim Min-Jae, Rennes ile anlaştı

DC United'ın başına geçen Wayne Rooney eski kulübü Manchester United'dan Jesse Lingard'ı transfer etmek istiyor.

29 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle yapılan görüşmelere bizzat Rooney de dahil oldu. Ancak Lingard ile hem Premier Lig'den, hem de diğer Avrupa liglerinden çok sayıda takım ilgileniyor.