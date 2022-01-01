CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Kim Min-Jae, Rennes ile anlaştı

Lisandro Martinez transferi bitmek üzere
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Lisandro Martinez için Ajax ile 55 milyon euro karşılığında anlaştı.
Çarşamba günü Amsterdam'da gerçekleşen görüşme düğümü çözerken, Ten Hag transferin tamamlanmasında büyük rol oynadı.
24 yaşındaki Arjantinli stoper İngiliz ekibiyle beş yıllık sözleşme imzalayacak.
Fabregas, Serie B'ye gidiyor
Sky Italia’ya göre, Cesc Fabregas, Serie B ekibi Como ile iki yıllık anlaşma imzalayacak 🇮🇹 pic.twitter.com/y1vpHhTD7I— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 15, 2022
Rooney, Lingard'ı istiyor
DC United'ın başına geçen Wayne Rooney eski kulübü Manchester United'dan Jesse Lingard'ı transfer etmek istiyor.
29 yaşındaki oyuncunun temsilcileriyle yapılan görüşmelere bizzat Rooney de dahil oldu. Ancak Lingard ile hem Premier Lig'den, hem de diğer Avrupa liglerinden çok sayıda takım ilgileniyor.
Beşiktaş, Fassnacht'ı kampa yetiştirecek
Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş, Christian Fassnacht için Young Boys ile 3.5 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.
28 yaşındaki İsviçreli kanat oyuncusunun 20 Temmuz'daki İspanya kampına katılması planlanıyor.
2017'den bu yana Young Boys forması giyen Fassnacht geçen sezon İsviçre Ligi'nde 18 maçta 11 gol dört asistle oynadı.
Okan Buruk acil santrafor istedi
Şu ana kadar oynanan hazırlık maçlarında verilen kötü sinyaller Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u harekete geçirdi.
Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Haris Seferovic'i satın alma opsiyonuyla kiralamak için Benfica'ya teklif yaptı.
30 yaşındaki forveti bedelsiz olarak kiralamayı planlayan sarı kırmızılılar, oyuncuya 2.5 milyon euro maaş ödeyecek. Satın alma opsiyonu ise 3 milyon euro olacak.
Galatasaray, Nastasic'in peşinde
Marcao'yu Sevilla'ya satan Galatasaray savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarına hız verdi.
Football News 24'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takım Matija Nastasic için Fiorentina'yla masaya oturdu.
29 yaşındaki Sırp stoper Partizan, Fiorentina, Manchester City ve Schalke formaları giydikten sonra geçen yaz İtalyan ekibine dönmüştü.
Kim Min Jae Fransa yolcusu
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli'nin teklifini reddeden Güney Koreli stoper Rennes ile el sıkıştı.
Fransız ekibi Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşma ise dört yıllık olacak.