CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 23 milyon Euro

Dev ekipler Richarlison'un peşinde
Mail'e göre Tottenham, Paris Saint-Germain ve Real Madrid, Everton'ın forveti Richarlison ile ilgileniyor.
Everton, sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan Brezilyalı futbolcuyu satma konusunda isteksiz, ancak yaşadıkları maddi sıkıntı nedeniyle paraya ihtiyaç duyabilirler.
Bu durumda, Richarlison'un takımdan ayrılması söz konusu olabilir.
Brezilyalı yıldız, ayrılma arzusunu kamuoyuna açıklamadı, ama Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak oynayabileceği bir kulüp ona cazip gelebilir.
Liverpool, Nkunku'yu Salah'ın yerine geçirecek
Todofichajes'in haberine göre Liverpool, Mohamed Salah'ın yerine RB Leipzig'den Christopher Nkunku'yu alıyor.
Kırmızılar, Salah'ı 2023'ten sonra da kulüpte kalmaya ikna etmeyi umuyor, ancak ayrılmaya karar vermesi durumunda acil durum planları hazırlıyor.
Bu planlardan birisi, 2021-22 sezonunda Leipzig formasıyla 52 maçta 35 gol atan Nkunku.
Liverpool, son haftalarda Fransız oyuncuyla iki görüşmede bulundu.
Masouras, Trabzonspor'a gelmeye istekli
Fanatik; Olympiakos ile sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitecek olan Masouras'ın, Bordo- Mavililer'in istekli tavrı ve takımdaki Yunan oyuncular Bakasetas ile Siopis'in varlığı nedeniyle Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığını bildirdi.
Olympiakos şimdilik 8 milyon Euro ısrarında bulunuyor, ancak Trabzonspor devre arasındaki teklifi olan 5 milyon Euro'nun kabul edilmesini bekliyor.
Olympiakos, oyuncusu için daha iyi bir teklif almadığı takdirde Trabzonspor'un önerisini kabul edecek.
Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 23 milyon Euro
Fanatik'e göre; Kim Min-jae'nin sözleşmesindeki 23 milyon Euro'luk (402 milyon TL) serbest kalma bedeli nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in bu konuda yapabileceği fazla bir şey yok.
Fenerbahçe Yönetimi, Kim'le ilgilenen kulüplere net bir mesaj göndererek, "Almak isteyen, serbest kalma bedelini öder" demişti.
Tottenham ve Everton ve Napoli bu bedeli ödemeye hazır.
Sakatlığı sonrası, tedavi olmak için ülkesine giden Kim'in vereceği karar merakla bekleniyor.
Güney Koreli stoper, Avrupa'dan gelen tekliflerden birinin kabul ederse, Fenerbahçe kadrodaki en önemli isimlerden birini kaybedecek, ancak kasasına 402 milyon TL koyacak.