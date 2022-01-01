CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Kim Min-Jae için Fenerbahçe'ye 23 milyon Euro

Fanatik'e göre; Kim Min-jae'nin sözleşmesindeki 23 milyon Euro'luk (402 milyon TL) serbest kalma bedeli nedeniyle Sarı-Lacivertliler'in bu konuda yapabileceği fazla bir şey yok.

Fenerbahçe Yönetimi, Kim'le ilgilenen kulüplere net bir mesaj göndererek, "Almak isteyen, serbest kalma bedelini öder" demişti.

Tottenham ve Everton ve Napoli bu bedeli ödemeye hazır.

Sakatlığı sonrası, tedavi olmak için ülkesine giden Kim'in vereceği karar merakla bekleniyor.

Güney Koreli stoper, Avrupa'dan gelen tekliflerden birinin kabul ederse, Fenerbahçe kadrodaki en önemli isimlerden birini kaybedecek, ancak kasasına 402 milyon TL koyacak.