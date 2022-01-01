CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Kerem Aktürkoğlu: "Hayalim Premier Lig"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakcı ve Amir Hadziahmetovic hakkında çıkan transfer haberleri hakkında bir açıklama yaptı.

"Bahsettiğimiz oyuncular, takımımızın çok değerli oyuncuları. Şu anda en büyük korkum gitmeleri ya da kalmalarından daha öte yaşanabilecek konsantrasyon bozukluğu. Yüzde 10'luk bir düşüş bile büyük sıkıntı olur. Şu an için herhangi bir kulüple yakınlaşmaları söz konusu değil."