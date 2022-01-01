CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Kerem Aktürkoğlu: "Hayalim Premier Lig"

Lewandowski yerine Jovic
Sport'un haberine göre; Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin takımdan ayrılması halinde Luka Jovic'i kadroya katmayı düşünüyor.
Real Madrid'de bir türlü ilk 11'e giremeyen Jovic, Frankfurt formasıyla parladığı Bundesliga'ya dönmeye sıcak bakıyor.
Konyaspor'dan transfer söylentilerine yalanlama
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Abdülkerim Bardakcı ve Amir Hadziahmetovic hakkında çıkan transfer haberleri hakkında bir açıklama yaptı.
"Bahsettiğimiz oyuncular, takımımızın çok değerli oyuncuları. Şu anda en büyük korkum gitmeleri ya da kalmalarından daha öte yaşanabilecek konsantrasyon bozukluğu. Yüzde 10'luk bir düşüş bile büyük sıkıntı olur. Şu an için herhangi bir kulüple yakınlaşmaları söz konusu değil."
Fenerbahçe, Talisca ve Aboubakar'ı istiyor
Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktörlük için en kuvvetli aday olarak gözüken Jorge Jesus göreve gelmesi halinde eski öğrencisi Talisca'yı takımda görmek isteyebilir.
Jesus, 2014'te Benfica'nın başındayken Talisca'yı Avrupa'ya ilk transfer eden isimdi.
Fenerbahçe forvet hattına ise Talisca'nın Al Nassr'dan takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ı düşünüyor. Kamerunlu oyuncunun Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de sergilediği harika performans hala hafızalarda.
Galatasaray'da orta sahaya iki yıldız
Sabah'ın haberine göre; sarı kırmızılı ekip bu sezon büyük sorun yaşadığı orta sahayı İngiltere'de sözleşmesi bitecek iki isimle takviye etmeyi planlıyor.
Bu isimlerden biri geçmişte Galatasaray forması giyen ve Fulham'la sözleşmesi bitecek olan Jean Michael Seri. Diğeri ise bir dönem Beşiktaş'a kiralık olarak oynayan Mohamed Elneny.
Beşiktaş, Ozan Tufan'da sona yaklaştı
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sportif direktör Ceyhun Kazancı'dan Ozan Tufan'la ilgili detaylı bir rapor istedi.
Raporda Ozan'ın maliyeti, saha dışı yaşantısı ve Fenerbahçe'de kadro dışı kalma sebepleri irdelenecek ve transfer konusundaki son karar bu rapor doğrultusunda alınacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe'de 2 milyon euro kazanan Ozan'a 1 milyon euro garanti ücret ile çeşitli bonusları içeren bir teklif yapacak.
Kerem Aktürkoğlu'ndan transfer açıklaması
Bu sezon Galatasaray formasıyla 48 maçta 12 gol, 10 asist kaydeden Kerem Aktürkoğlu, VOLE'nin sorularını yanıtladı:
"Hayalim tabii ki Premier Lig. Bence bütün futbolcuların hayalidir. En iyi futbolun oynandığı lig olarak düşünüyorum. Ancak oyun tarzım açısında Almanya ve İspanya daha uygun. Cristiano Ronaldo ile oynamak isterdim."