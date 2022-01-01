CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Juventus, Milan, Napoli ve Fiorentina, Miralem Pjanic'in peşinde

Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Arsenal'dan Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Galatasaray, 5 milyon 500 bin euro artı 1 milyon 500 bin euro bonus karşılığında Premier Lig deviyle anlaşma sağladı.

26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fiorentina forması giydi. Tecrübeli orta saha bu süreçte 35 müsabakada oynama şansı buldu ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.