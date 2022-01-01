CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Juventus, Milan, Napoli ve Fiorentina, Miralem Pjanic'in peşinde

Okan Buruk, Berkay Özcan'ı istiyor
Habertürk'ün haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Medipol Başakşehir'den eski öğrencisi Berkay Özcan'ı istiyor.
Dursun Özbek, 24 yaşındaki oyuncunun transferi için bu hafta Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.
Igor Tudor, Cengiz Ünder'i Marsilya'da istemiyor mu?
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Fransız basını, futbolcuların Igor Tudor'un takımla iletişiminden memnun olmadığı için kaptan Dimitri Payet'in başkan Longoria'dan toplantı talep ettiğini yazdı.
Ayrıca Igor Tudor oyun sistemine uymayan Cengiz Ünder'i kadroda düşünmüyor.
Milli futbolcu, satılmasa bile Tudor'un sistemine adapte olamadıkça ilk 11'deki yerini yeni transfer Jonathan Clauss'a kaptırabilir.
Galatasaray, Lucas Torreira transferini bitiriyor
Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılar, Arsenal'dan Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Galatasaray, 5 milyon 500 bin euro artı 1 milyon 500 bin euro bonus karşılığında Premier Lig deviyle anlaşma sağladı.
26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fiorentina forması giydi. Tecrübeli orta saha bu süreçte 35 müsabakada oynama şansı buldu ve rakip fileleri 5 kez havalandırdı.
Trabzonspor, Dries Mertens için görüşmelere başladı mı?
Fanatik'de yer alan habere göre; Trabzonspor, Dries Mertens için resmi hamlesini yaptı ve görüşmelere başladı. Marek Hamsik de Napoli'den ayrılan oyuncunun transferi için devreye girdi.
İtalyan devleri, Pjanic'i istiyor
Siyah-beyazlılardan ayrılan oyuncunun talihi açıldı.
Barcelona ile çıktığı hazırlık maçlarında olumlu performans sergileyen Miralem Pjanic, Xavi'yi ikinci bir şans için zorlamaya devam ederken İtalya'dan talipleri çıktı.
Spor Arena'da yer alan habere göre; İtalyan devleri Milan, Juventus, Napoli ve Fiorentina, Bosna Hersekli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.