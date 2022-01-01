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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jose Mourinho, Zeki Çelik'in yanına başka bir Türk daha transfer ediyor

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Jose Mourinho Zeki Celik AS Roma 2022
FFsportsTR

PSG, Cristiano Ronaldo'yu reddetti

2022-07-13T05:58:44.648Z

Le Parisien'in haberine göre; Portekizli yıldızın menajeri, oyuncuyu PSG'ye önerdi ancak Fransız kulübü bu teklifi reddetti.

PSG kadroda yeterince yıldız oyuncu olduğu gerekçesiyle teklifi geri çevirdi. Kulüp aynı zamanda Cristiano Ronaldo'yla birlikte iyice artacak olan maaş yükünü de göz önüne aldı.

Cristiano Ronaldo Man Utd 2021-22
Getty Images

Sörloth savaşı

2022-07-13T05:54:50.548Z

Takvim'in haberine göre; Sörlorth için uzun bir süredir transfer çalışması yürüten Fenerbahçe, sürpriz bir gelişme ile karşı karşıya geldi.

Galatasaray'ın da Norveçli golcü için Leipzig ile temasa geçtiği öğrenildi.

Alexander Sorloth Leipzig
Getty Images

Nwakaeme, Galatasaray'a mı?

2022-07-13T05:52:35.431Z

Akşam'ın haberine göre; Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme, Galatasaray ile görüşüyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun yurt dışından taliplerinin olması nedeniyle sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme'yi gündemine aldı.

Anthony Nwakaeme. Galatasaray vs Trabzonspor
AA

Jose Mourinho, Zeki Çelik'in yanına başka bir Türk getiriyor

2022-07-13T05:49:17.415Z

Lille forması giyen oyuncu geçtiğimiz günlerde AS Roma'ya imza atmıştı.

Akşam'ın haberine göre; AS Roma, Abdülkadir Ömür için nabız yokladı.

Mourinho ile kendisini geliştireceğine inanan Abdülkadir Ömür'ün de tercihi Roma. Tarafların anlaşma sağlaması halinde başarılı futbolcunun Marsilya değil Roma'da forma giymek istediği belirtiliyor.

Abdulkadir Omur Trabzonspor