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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Alejandro Grimaldo'yu getirecek

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Alejandro Grimaldo Benfica Lissabon
Getty Images

Arsenal, Pepe'yi satmak istiyor

2022-04-26T05:18:18.825Z

Premier Lig'in dev ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki yaz transfer döneminde kanat oyuncusu Nicolas Pepe ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

The Sun, Premier Lig temsilcisinin daha fazla transfer yapmak için para toplamak niyetinde olduğunu ve bu nedenle, Pepe'yi satmak istediğini belirtiyor.

Arsenal and Ivory Coast winger Nicolas Pepe.
Getty.

Jesus, Grimaldo'yu getirecek

2022-04-26T05:12:18.530Z

Fotomaç, Benfica'nın sol bek oyuncusu Alejandro Grimaldo'nun Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu yazdı.

Grimaldo; Sarı-Lacivertli kulübün yeni hocası olması beklenen Jesus'un, takıma kazandıracağı isimlerden birisi olacak.

26 yaşındaki futbolcu, Benfica'da bu sezon 6 gol atıp 9 asist katkısında bulundu.

Alejandro Grimaldo Gelson Martins Benfica Sporting Lisboa Primeira Liga 03012017
Getty

Boubacar Kamara, Fenerbahçe'nin radarında

2022-04-26T05:04:02.096Z

Fotomaç'ın haberine göre; Marsilya ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kamara, Fenerbahçe'nin radarında.

Özellikle Sarı-Lacivertli ekibin yeni hoca adaylarından güçlü konumda bulunan Jorge Jesus'un listesindeki oyunculardan birisi.

Ancak, genç oyuncu başta Manchester United olmak üzere birçok Avrupa kulübünün yakında takibinde.

Boubacar Kamara Marseille 2021-22
Getty