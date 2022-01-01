CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Alejandro Grimaldo'yu getirecek

Premier Lig'in dev ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki yaz transfer döneminde kanat oyuncusu Nicolas Pepe ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

The Sun, Premier Lig temsilcisinin daha fazla transfer yapmak için para toplamak niyetinde olduğunu ve bu nedenle, Pepe'yi satmak istediğini belirtiyor.