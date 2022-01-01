CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Fenerbahçe'ye Alejandro Grimaldo'yu getirecek

Arsenal, Pepe'yi satmak istiyor
Premier Lig'in dev ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki yaz transfer döneminde kanat oyuncusu Nicolas Pepe ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
The Sun, Premier Lig temsilcisinin daha fazla transfer yapmak için para toplamak niyetinde olduğunu ve bu nedenle, Pepe'yi satmak istediğini belirtiyor.
Jesus, Grimaldo'yu getirecek
Fotomaç, Benfica'nın sol bek oyuncusu Alejandro Grimaldo'nun Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu yazdı.
Grimaldo; Sarı-Lacivertli kulübün yeni hocası olması beklenen Jesus'un, takıma kazandıracağı isimlerden birisi olacak.
26 yaşındaki futbolcu, Benfica'da bu sezon 6 gol atıp 9 asist katkısında bulundu.
Boubacar Kamara, Fenerbahçe'nin radarında
Fotomaç'ın haberine göre; Marsilya ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kamara, Fenerbahçe'nin radarında.
Özellikle Sarı-Lacivertli ekibin yeni hoca adaylarından güçlü konumda bulunan Jorge Jesus'un listesindeki oyunculardan birisi.
Ancak, genç oyuncu başta Manchester United olmak üzere birçok Avrupa kulübünün yakında takibinde.