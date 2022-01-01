CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, transfer listesini sundu

Beşiktaş'a Polonyalı forvet
Geçtiğimiz sezon forvetlerinden istediği katkıyı alamayan Beşiktaş, yeni sezon için aradığı golcüyü buldu.
Fanatik'te yer alan habere göre New England forması giyen Polonyalı forvet Buksa için 3.5 milyon euro teklifte bulunuldu.
Fenerbahçe'den William Carvalho bombası
Yeni sezon için Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe'de takımı güçlendirme çalışmaları sürüyor.
Fanatik'in Portekiz gazetesi A Bola'ya dayandırdığı habere göre; real Betis'te sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu William Carvalho yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyebilir.
30 yaşındaki orta saha, Jorge Jesus ile çalışmaya sıcak bakıyor.
Atınç Nukan yuvaya dönüyor
Yeni sezon hazırlıklarına Valerien Ismael önderliğinde devam eden Beşiktaş'ta stoper için gündeme tandık bir isim geldi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; altyapıdan yetişen Atınç Nukan, Vida ile yollar ayrılması halinde tekrar Beşiktaş forması giyebilir.
Jorge Jesus, eksikleri belirledi
Fenerbahçe'nin yakın bir zamanda imza attırmayı planladığı Jorge Jesus, takımın eksiklerini belirledi.
Bu doğrultuda transfer listesini yönetime sunan Portekizli teknik direktör, orta saha ve forvete öncelik verilmesini istedi.
A Spor'un haberine göre Marcos Antonio ve Ekvador'dan bir forvet listenin başında yer alıyor.