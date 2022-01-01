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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, transfer listesini sundu

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Jorge Jesus Benfica Head Coach
Getty Images

Beşiktaş'a Polonyalı forvet

2022-05-29T06:58:02.511Z

Geçtiğimiz sezon forvetlerinden istediği katkıyı alamayan Beşiktaş, yeni sezon için aradığı golcüyü buldu.

Fanatik'te yer alan habere göre New England forması giyen Polonyalı forvet Buksa için 3.5 milyon euro teklifte bulunuldu.

Adam Buksa
Getty

Fenerbahçe'den William Carvalho bombası

2022-05-29T06:54:25.639Z

Yeni sezon için Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe'de takımı güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Fanatik'in Portekiz gazetesi A Bola'ya dayandırdığı habere göre; real Betis'te sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusu William Carvalho yeni sezonda sarı lacivertli formayı giyebilir.

30 yaşındaki orta saha, Jorge Jesus ile çalışmaya sıcak bakıyor.

William Carvalho Roberto Navarro Real Betis Real Sociedad
Getty Images

Atınç Nukan yuvaya dönüyor

2022-05-29T06:49:20.241Z

Yeni sezon hazırlıklarına Valerien Ismael önderliğinde devam eden Beşiktaş'ta stoper için gündeme tandık bir isim geldi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; altyapıdan yetişen Atınç Nukan, Vida ile yollar ayrılması halinde tekrar Beşiktaş forması giyebilir.

Cyle Larin & Domagoj Vida
AA

Jorge Jesus, eksikleri belirledi

2022-05-29T06:46:25.213Z

Fenerbahçe'nin yakın bir zamanda imza attırmayı planladığı Jorge Jesus, takımın eksiklerini belirledi.

Bu doğrultuda transfer listesini yönetime sunan Portekizli teknik direktör, orta saha ve forvete öncelik verilmesini istedi.

A Spor'un haberine göre Marcos Antonio ve Ekvador'dan bir forvet listenin başında yer alıyor.

Jorge Jesus
Getty