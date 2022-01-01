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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin eski yıldızını yeniden istiyor

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Jorge Jesus, Benfica, 2021
SL Benfica

Fenerbahçe'de Konya harekatı 👇

2022-06-02T05:49:57.119Z

Beşiktaş'ta ikinci forvette öncelik Caicedo'da

2022-06-02T05:47:26.492Z

Fanatik'in haberine göre; Valerien Ismael forvet transferinde Sörloth için sonuna kadar uğraş verilmesini istedi.

Ancak Norveçli oyuncunun yanı sıra hücum hattına bir takviye daha yapılacak ve transfer listesinde ön plana çıkan isim: Jordy Caicedo.

Jordy Caicedo Alexander Sorloth GFX
Getty Images

Kerem Aktürkoğlu'nun yeni rotası belli oluyor

2022-06-02T05:45:41.019Z

Calciomercato'nun haberine göre; İtalya Serie A'da bu sezon isteneni veremeyen Atalanta, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti.

Kerem Aktürkoğlu için Atalanta, 15 milyon euroluk transfer teklifi yapması halinde genç futbolcuyu transfer edebilecek.

Kerem Akturkoglu Galatasaray vs Fenerbahce 2022
AA

Jorge Jesus'un transfer listesi: 7 futbolcu masada

2022-06-02T05:39:58.297Z

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesiyle mutlu sona ulaştı.

Ajansspor'un haberine göre; Portekizli çalıştırıcı belirlediği transfer listesini Başkan Ali Koç’a sundu.

Jorge Jesus'un alternatifli listesi şu isimlerden oluşuyor:

  • William Carvalho
  • Willian Arao
  • Bruno Henrique
  • Islam Slimani
  • Al Musrati
  • Marcelo
  • Alexander Sörloth
Islam Slimani Algérie
Getty Images