CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin eski yıldızını yeniden istiyor

Fanatik'in haberine göre; Valerien Ismael forvet transferinde Sörloth için sonuna kadar uğraş verilmesini istedi.

Ancak Norveçli oyuncunun yanı sıra hücum hattına bir takviye daha yapılacak ve transfer listesinde ön plana çıkan isim: Jordy Caicedo.