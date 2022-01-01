CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin eski yıldızını yeniden istiyor

Fenerbahçe'de Konya harekatı 👇
Fenerbahçe transferde gaza bastı. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, önceki gün Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'i arayıp 25 yaşındaki ön libero Amir Hadziahmetovic ve 27 yaşındaki stoper Abdülkerim Bardakçı'yı istediklerini söyledi.@albandemir pic.twitter.com/Meplg0yESM— Sabah Spor (@sabahspor1) June 2, 2022
Beşiktaş'ta ikinci forvette öncelik Caicedo'da
Fanatik'in haberine göre; Valerien Ismael forvet transferinde Sörloth için sonuna kadar uğraş verilmesini istedi.
Ancak Norveçli oyuncunun yanı sıra hücum hattına bir takviye daha yapılacak ve transfer listesinde ön plana çıkan isim: Jordy Caicedo.
Kerem Aktürkoğlu'nun yeni rotası belli oluyor
Calciomercato'nun haberine göre; İtalya Serie A'da bu sezon isteneni veremeyen Atalanta, Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmek için harekete geçti.
Kerem Aktürkoğlu için Atalanta, 15 milyon euroluk transfer teklifi yapması halinde genç futbolcuyu transfer edebilecek.
Jorge Jesus'un transfer listesi: 7 futbolcu masada
Fenerbahçe, Jorge Jesus'un İstanbul'a gelmesiyle mutlu sona ulaştı.
Ajansspor'un haberine göre; Portekizli çalıştırıcı belirlediği transfer listesini Başkan Ali Koç’a sundu.
Jorge Jesus'un alternatifli listesi şu isimlerden oluşuyor:
- William Carvalho
- Willian Arao
- Bruno Henrique
- Islam Slimani
- Al Musrati
- Marcelo
- Alexander Sörloth