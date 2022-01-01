CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus'un gözdesi Ruben Semedo, Fenerbahçe yolunda

Werner ve Martial, Juve'nin radarında
Sky Sports, Chelsea'nin forvet oyuncusu Timo Werner ve Manchester United forveti Anthony Martial'ın Juventus'un radarında olduğunu iddia ediyor.
Bunun nedeni, iki yıllık kiralık sözleşmesi sona eren ve kulübü Atletico Madrid'e dönen Alvaro Morata'ya olası alternatifler belirlemek.
Böylece, İspanyol golcünün yerini yeni bir yıldızla dolduracaklar.
Napoli, Chelsea'nin kalecisi Kepa'yı istiyor
Alfredo Pedulla'ya göre Napoli, Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga için olası bir anlaşma konusunda görüşmelerde bulunuyor.
İspanyol oyuncu, Stamford Bridge'de gözden düştü ve kendisinden beklenen performansı gösteremedi.
Ve o, şimdi yeni bir maceraya atılarak üst düzey kaleciler arasındaki yerini almak istiyor.
Bailly, United'daki geleceği için savaşmak istiyor
Eric Bailly, Roma için bir transfer hedefi olarak ortaya çıktı, ancak The Sun, Manchester United'daki geleceği için savaşmak istediğini iddia ediyor.
Fildişili savunmacının, Kırmızı Şeytanlar'daki eski hocası Jose Mourinho ile İtalya'da yeniden bir araya gelme fikrine açık olacağı öne sürüldü, ancak şimdilik takımda kalmaya hazır.
Arsenal, Saliba için sadece 'çılgın' bir teklifi kabul edecek
William Saliba, bir kez daha Marsilya formasını kalıcı olarak giyeceğine dair spekülasyonlar var, ancak CaughtOffside Arsenal'in savunma oyuncusu için yalnızca "çılgın" bir teklifi kabul edeceğini iddia ediyor.
Fransız orta saha oyuncusu, memleketinde kiralık olarak oynadı ve daha sonra bu yaz Topçular'a geri döndü.
Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor
Ajansspor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona yaklaşıyor.
2019'dan beri Beşiktaş formasını giyen 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitiyor.
Kevin N'Koudou, geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.
2020-21 sezonunda 41 maçta 9 gol 5 asist üreten futbolcu, ilk sezonu olan 2019-20'de ise 32 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.
27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4.2 milyon Euro olarak göze çarpıyor.
Gustavo Henrique, Fenerbahçe için yola çıktı
Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Flamengolu Gustavo Henrique'yi transfer etti.
Sağlık kontrollerinden geçmek için ülkesinden yola çıkan Brezilyalı stoper, gün içerisinde Türkiye'de olacak ve sağlık kontrolünden geçecek
Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'nin transferi için Flamengo ile 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı..
Jesus'un gözdesi Ruben Semedo
Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un, Kim'in yerine düşündüğü ilk isim Sporting'den eski öğrencisi Ruben Semedo...
Ancak, Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu rotasyonda kullanacağı ve ilk 11'de Kim'in yerini dolduracak daha kaliteli bir oyuncuyla anlaşacak.
Portekiz basını da "Ruben Semedo, Jesus'un tekrar gözdesi olacak" başlığıyla verdiği haberinde;
Fenerbahçe'nin oyuncuyla temasa geçtiğini duyurdu.
Hızlı ve güçlü fiziği ile Kim'e benzeyen tecrübeli stoper, 2016-17'de Jesus'la birlikte Sporting'de çok iyi bir sezon geçirdi.
Ve bu başarılı performansın ardından 2017'de 14 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Villarreal'e transfer olmuştu.