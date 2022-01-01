Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus'un gözdesi Ruben Semedo, Fenerbahçe yolunda

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
GER ONLY Ruben Semedo Olympiakos 21-06-2020
imago images

Werner ve Martial, Juve'nin radarında

2022-07-26T10:09:22.924Z

Sky Sports, Chelsea'nin forvet oyuncusu Timo Werner ve Manchester United forveti Anthony Martial'ın Juventus'un radarında olduğunu iddia ediyor.

Bunun nedeni, iki yıllık kiralık sözleşmesi sona eren ve kulübü Atletico Madrid'e dönen Alvaro Morata'ya olası alternatifler belirlemek.

Böylece, İspanyol golcünün yerini yeni bir yıldızla dolduracaklar.

Timo Werner Chelsea pre-season 2022
Getty Images

Napoli, Chelsea'nin kalecisi Kepa'yı istiyor

2022-07-26T09:58:04.434Z

Alfredo Pedulla'ya göre Napoli, Chelsea kalecisi Kepa Arrizabalaga için olası bir anlaşma konusunda görüşmelerde bulunuyor.

İspanyol oyuncu, Stamford Bridge'de gözden düştü ve kendisinden beklenen performansı gösteremedi.

Ve o, şimdi yeni bir maceraya atılarak üst düzey kaleciler arasındaki yerini almak istiyor.

Kepa Arrizabalaga FC Chelsea
Getty Images

Bailly, United'daki geleceği için savaşmak istiyor

2022-07-26T08:49:41.489Z

Eric Bailly, Roma için bir transfer hedefi olarak ortaya çıktı, ancak The Sun, Manchester United'daki geleceği için savaşmak istediğini iddia ediyor.

Fildişili savunmacının, Kırmızı Şeytanlar'daki eski hocası Jose Mourinho ile İtalya'da yeniden bir araya gelme fikrine açık olacağı öne sürüldü, ancak şimdilik takımda kalmaya hazır.

Eric Bailly Man Utd 2021-22
Getty Images

Arsenal, Saliba için sadece 'çılgın' bir teklifi kabul edecek

2022-07-26T08:49:23.745Z

William Saliba, bir kez daha Marsilya formasını kalıcı olarak giyeceğine dair spekülasyonlar var, ancak CaughtOffside Arsenal'in savunma oyuncusu için yalnızca "çılgın" bir teklifi kabul edeceğini iddia ediyor.

Fransız orta saha oyuncusu, memleketinde kiralık olarak oynadı ve daha sonra bu yaz Topçular'a geri döndü.

Saliba-Marseille-Conference-League
Getty

Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor

2022-07-26T06:08:13.855Z

Ajansspor'un haberine göre; siyah-beyazlılar, kanat oyuncusu Kevin N'Koudou ile yaptığı fesih görüşmelerinde sona yaklaşıyor.

2019'dan beri Beşiktaş formasını giyen 27 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitiyor.

Kevin N'Koudou, geçen sezon Beşiktaş'ta 17 maçta 644 dakika süre aldı ve 4 gol kaydetti.

2020-21 sezonunda 41 maçta 9 gol 5 asist üreten futbolcu, ilk sezonu olan 2019-20'de ise 32 maçta 4 gol 2 asistlik performans sergiledi.

27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4.2 milyon Euro olarak göze çarpıyor.

Kevin N'Koudou Beşiktaş
AA

Gustavo Henrique, Fenerbahçe için yola çıktı

2022-07-26T05:59:01.064Z

Fenerbahçe, teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda Flamengolu Gustavo Henrique'yi transfer etti.

Sağlık kontrollerinden geçmek için ülkesinden yola çıkan Brezilyalı stoper, gün içerisinde Türkiye'de olacak ve sağlık kontrolünden geçecek

Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'nin transferi için Flamengo ile 2.8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaştı.

.
Gustavo Henrique, Flamengo x América-MG, Brasileirão, 25062022
Marcelo Cortes/CR Flamengo

Jesus'un gözdesi Ruben Semedo

2022-07-26T05:47:51.648Z

Fotomaç'ın haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un, Kim'in yerine düşündüğü ilk isim Sporting'den eski öğrencisi Ruben Semedo...

Ancak, Fenerbahçe'nin bu oyuncuyu rotasyonda kullanacağı ve ilk 11'de Kim'in yerini dolduracak daha kaliteli bir oyuncuyla anlaşacak.

Portekiz basını da "Ruben Semedo, Jesus'un tekrar gözdesi olacak" başlığıyla verdiği haberinde;

Fenerbahçe'nin oyuncuyla temasa geçtiğini duyurdu.

Hızlı ve güçlü fiziği ile Kim'e benzeyen tecrübeli stoper, 2016-17'de Jesus'la birlikte Sporting'de çok iyi bir sezon geçirdi.

Ve bu başarılı performansın ardından 2017'de 14 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Villarreal'e transfer olmuştu.

Ruben Semedo Sporting
Getty Images