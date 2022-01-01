CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus'un gözdesi Ruben Semedo, Fenerbahçe yolunda

Eric Bailly, Roma için bir transfer hedefi olarak ortaya çıktı, ancak The Sun, Manchester United'daki geleceği için savaşmak istediğini iddia ediyor.

Fildişili savunmacının, Kırmızı Şeytanlar'daki eski hocası Jose Mourinho ile İtalya'da yeniden bir araya gelme fikrine açık olacağı öne sürüldü, ancak şimdilik takımda kalmaya hazır.