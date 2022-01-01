CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Marcelo'yu Fenerbahçe'ye getiriyor

Ağaoğlu'ndan transfer açıklaması
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulübün transfer politikasına dair önemli ipuçları verdi.
"Benim Manchester United'la kafa kafaya oynayacak bir kadro kurma zorunluluğum yok. Oradan gelen paranın 2-3 katını harcayıp başarılı olamadığınızda bunun hesabını yapacaksınız. Şampiyon olamasaydık da Trabzonspor'un bütçesinde dalgalanma olmayacaktı."
Ağaoğlu; Anthony Nwakaeme, Uğurcan Çakır ve Ahmetcan Kaplan'ın transfer durumları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:
"Anthony Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek ücreti verdik. 3 yıllık sözleşme bizim için yüksek geldi. Çok değerli bir oyuncu."
Beşiktaş rotayı Jordy Caicedo'ya çevirdi
Yeniden başkanlığa seçilen Ahmet Nur Çebi transfer çalışmalarına hız verdi.
Fanatik'in haberine göre; forvet arayışındaki Beşiktaş'ta listenin tepesindeki isim CSKA Sofya forması giyen Jordy Caicedo.
Adam Buksa'yı Lens'e kaptıran Beşiktaş, bu sezon 22 gol atan Caicedo'yu da elinden kaçırmak istemiyor.
Ekvadorlu oyuncu Kasım ayında Katar'daki Dünya Kupası'nda milli takım forması giyecek.
Süleyman Hurma, Emre Mor iddialarını yalanladı
Fenerbahçe'nin Emre Mor'u transfer etmek istediği ve bu transfer için Ozan Tufan'ın takasta kullanılacağına dair haberler çıkmıştı.
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, A Spor'a yaptığı açıklamada "Ali Koç ile görüşmemizde Emre Mor transferi gündeme gelmedi" ifadesini kullandı.
Emre Mor bu sezon 29 maçta 6 gol, 4 asistle oynadı.
Onyekuru ve Seri dönmeye hazır
Galatasaray transfer döneminde iki eski oyuncusunu yeniden kadroya katabilir.
Fanatik'in haberine göre; Fulham'la sözleşmesi sona eren Jean Michael Seri ve Olympiakos'ta mutsuz olan Henry Onyekuru sarı kırmızılı takıma dönmek istiyor.
Seçim sürecindeki Galatasaray iki oyuncuya da "bizden haber bekleyin" mesajı yolladı.
Fenerbahçe'de Marcelo bombası
A Bola muhabiri Irene Palma, Real Madrid'le bir kez daha Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Marcelo'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağını iddia etti.
34 yaşındaki sol bek Liverpool'u mağlup ettikleri finalin ardından Real Madrid'den ayrılacağını açıklamıştı.
Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Marcelo için devreye girdiği, Brezilyalı oyuncunun yıllık 3 milyon euro maaş ve imza parası istediği ifade edildi.