CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Marcelo'yu Fenerbahçe'ye getiriyor

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu kulübün transfer politikasına dair önemli ipuçları verdi.

"Benim Manchester United'la kafa kafaya oynayacak bir kadro kurma zorunluluğum yok. Oradan gelen paranın 2-3 katını harcayıp başarılı olamadığınızda bunun hesabını yapacaksınız. Şampiyon olamasaydık da Trabzonspor'un bütçesinde dalgalanma olmayacaktı."

Ağaoğlu; Anthony Nwakaeme, Uğurcan Çakır ve Ahmetcan Kaplan'ın transfer durumları hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Anthony Nwakaeme'ye verebileceğimiz en yüksek ücreti verdik. 3 yıllık sözleşme bizim için yüksek geldi. Çok değerli bir oyuncu."