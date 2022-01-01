CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Luis Suarez, Marcelo ve Isco ile beraber geliyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile temaslar sıklaştı.

A Spor'un haberine göre; Jorge Jesus'a iyi bir kadro teslim etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları büyük bir özenle yürütülüyor.

Fenerbahçe santrfor bölgesi için Atletico Madrid'den ayrılacak olan Luis Suarez ile ilgilenirken sol bek ve orta saha bölgesi için Real Madrid'de sözleşmeleri bitecek olan Marcelo ve Isco'yu istiyor.