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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Luis Suarez, Marcelo ve Isco ile beraber geliyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Ali Koç & Jorge Jesus.
AA/Getty

Lionel Messi gelecek yaz Inter Miami'ye transfer olabilir

2022-05-17T08:46:52.845Z

Kartal'ın kanadına Callum Styles

2022-05-17T05:38:51.263Z

Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını göz önüne alarak sol kanat için Callum Styles'ı listeye aldı.

Callum Styles
Yorkshire Post

Galatasaray'da 100 milyon TL'lik veda

2022-05-17T05:36:22.782Z

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Adana Demirspor maçının ardından Sofiane Feghouli ve Ryan Babel taraftarlara veda etti.

Galatasaray sözleşmesi bitecek iki futbolcudan yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlayacak.

Sofiane Feghouli Galatasaray 2022 Farewell
AA

Chelsea, Lewandowski için harekete geçti

2022-05-17T05:32:06.213Z

Ada ekibi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırken transfer için pusuda.

Guardian'ın haberine göre; Chelsea, Bayern Münih'ten bu yaz ayrılabileceğini söyleyen Robert Lewandowski için harekete geçti.

GFX Robert Lewandowski Chelsea Bayern
Getty / GOAL

Jorge Jesus, Luis Suarez, Marcelo ve Isco ile beraber geliyor

2022-05-17T05:23:41.271Z

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile temaslar sıklaştı.

A Spor'un haberine göre; Jorge Jesus'a iyi bir kadro teslim etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları büyük bir özenle yürütülüyor.

Fenerbahçe santrfor bölgesi için Atletico Madrid'den ayrılacak olan Luis Suarez ile ilgilenirken sol bek ve orta saha bölgesi için Real Madrid'de sözleşmeleri bitecek olan Marcelo ve Isco'yu istiyor.

Marcelo Isco Alarcon Athletic Club Real Madrid LaLiga 15092018
Getty

Dybala adım adım Inter'e 👇

2022-05-17T05:18:25.709Z

Paulo Dybala sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

Arjantinli oyuncu, Serie A'da Lazio ile oynadıkları mücadelenin ardından Juventus'a gözyaşlarıyla veda etti.

La Gazetta della Sport'un haberine göre, Dybala, Inter ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve her sezon için 6 milyon euro maaş alacak.