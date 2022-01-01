CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, Luis Suarez, Marcelo ve Isco ile beraber geliyor

Lionel Messi gelecek yaz Inter Miami'ye transfer olabilir
DIRECTV Sports'a göre, Lionel Messi, 2023'de kulübün %35'lik hisselerini alarak Inter Miami'ye katılacak 🇺🇸 pic.twitter.com/BS2db5w4Da— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 17, 2022
Kartal'ın kanadına Callum Styles
Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş yönetimi, Rıdvan Yılmaz'ın ayrılığını göz önüne alarak sol kanat için Callum Styles'ı listeye aldı.
Galatasaray'da 100 milyon TL'lik veda
Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Adana Demirspor maçının ardından Sofiane Feghouli ve Ryan Babel taraftarlara veda etti.
Galatasaray sözleşmesi bitecek iki futbolcudan yıllık 100 milyon TL'nin üzerinde tasarruf sağlayacak.
Chelsea, Lewandowski için harekete geçti
Ada ekibi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanırken transfer için pusuda.
Guardian'ın haberine göre; Chelsea, Bayern Münih'ten bu yaz ayrılabileceğini söyleyen Robert Lewandowski için harekete geçti.
Jorge Jesus, Luis Suarez, Marcelo ve Isco ile beraber geliyor
Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için Jorge Jesus ile temaslar sıklaştı.
A Spor'un haberine göre; Jorge Jesus'a iyi bir kadro teslim etmek isteyen sarı-lacivertli ekipte transfer çalışmaları büyük bir özenle yürütülüyor.
Fenerbahçe santrfor bölgesi için Atletico Madrid'den ayrılacak olan Luis Suarez ile ilgilenirken sol bek ve orta saha bölgesi için Real Madrid'de sözleşmeleri bitecek olan Marcelo ve Isco'yu istiyor.
Dybala adım adım Inter'e 👇
Paulo Dybala sözleşmesinin bitmesinin ardından sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
Arjantinli oyuncu, Serie A'da Lazio ile oynadıkları mücadelenin ardından Juventus'a gözyaşlarıyla veda etti.
La Gazetta della Sport'un haberine göre, Dybala, Inter ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak ve her sezon için 6 milyon euro maaş alacak.
Paulo Dybala, Juventus'a veda etti 💔 pic.twitter.com/n9akIof3iG— GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 17, 2022