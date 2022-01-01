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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, imza için İstanbul'a geliyor

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Jorge Jesus Benfica Head Coach
Getty Images

Fenerbahçe'den Emre Mor hamlesi

2022-05-28T06:55:50.702Z

Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosunu kurmaya devam ediyor.

Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Emre Mor, sarı lacivertli takımın gündemine gelen son isim oldu.

A Spor'da yer alan habere göre; Kanarya, bu transfer için Ozan Tufan'ı gözden çıkarmış durumda. Karagümrük ise Ozan dışında 2 milyon euro daha istiyor.

ONLY GERMANY Emre Mor Fatih Karagumruk 2021
imago images

Yusuf Sarı Beşiktaş'a

2022-05-28T06:51:26.751Z

Valerin Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme Yusuf Sarı geldi.

Yeni szonda alternatifli bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar, bu doğrultuda Çaykur Rizespor'un genç kanat oyuncusu Yusuf Sarı'yı transfer etmek istiyor.

Fotomaç'ın haberine göre; Yusuf Sarı'nın Beşiktaş dışında da birçok talibi bulunuyor.

Dudak uçuklatan Nelsson teklifi

2022-05-28T06:48:11.443Z

Galatasaray'da başkanlık bilmecesi sürerken bir yandan da yeni sezon hazırlıkları sürdürülmeye çalışılıyor.

Gelir elde etmek için takımda değer yaratan isimleri göndermeye hazırlanan sarı kırmızılı takımda Nelsson'a gelen teklif herkesi sevindirdi.

Fotomaç'ın haberine göre Danimarkalı stopere Sevilla, 17 milyon euro bonservis vermeye hazır.

Victor Nelsson Galatasaray 2021/22
AA

Orkun Kökçü'ye Lyon talip

2022-05-28T06:42:57.369Z

UEFA Avrupa Konferans Ligi finalinde Feyenord formasıyla Roma'ya karşı gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Orkun Kökçü'nün talipleri artmaya devam ediyor.

Fanatik'in Foot Mercato'ya dayandırdığı habere göre; Barcelona, Sevilla, Arsenal, Leeds United ve Leicester City'nin ardından Fransız ekibi Lyon da Orkun Kökçü'nün transferi için harekete geçti.

Feyenord'un bonservis beklentisi 15 milyon avro.

Orkun Kokcu Feyenoord 2021-22
Getty Images

Fenerbahçe, hocasına kavuşuyor

2022-05-28T06:39:44.417Z

Fenerbahçe, uzun süredir görüşmeler yürüttüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı.

Bu doğrultuda Jorge Jesus'un sözleşmeye imza atmak için pazartesi günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Candaş Tolga Işık'ın haberine göre; Jorge Jesus, pazartesi günü İstanbul'a gelecek ve kendisini Fenerbahçe teknik direktörü yapacak sözleşmeye imza atacak.

Jorge Jesus
Getty