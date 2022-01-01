CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, imza için İstanbul'a geliyor

Jorge Jesus ile anlaşan Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosunu kurmaya devam ediyor.

Karagümrük ile başarılı bir sezon geçiren Emre Mor, sarı lacivertli takımın gündemine gelen son isim oldu.

A Spor'da yer alan habere göre; Kanarya, bu transfer için Ozan Tufan'ı gözden çıkarmış durumda. Karagümrük ise Ozan dışında 2 milyon euro daha istiyor.