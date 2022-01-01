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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, ilk transferini belirledi

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Jorge Jesus
Getty

Rice, West Ham'ın son teklifini geri çevirecek

2022-05-13T05:24:59.479Z

ESPN'e göre Declan Rice, West Ham'ın son sözleşme teklifini reddetmeye hazırlanıyor.

Orta saha oyuncusunun birden fazla teklifi geri çevirmesine rağmen, kulüp bu yaz Rice'ı elinde tutmayı bekliyor.

Son teklif, onu 2030 yılına kadar kulübe bağlayacak sekiz yıllık bir anlaşma.

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(C)Getty images

Juventus, Pogba'yı geri alacağından emin

2022-05-13T05:20:52.720Z

Mirror'a göre Juventus, Paul Pogba transferinde favorisi olduğuna inanıyor.

Paris Saint-Germain de Pogba'yı kadrosuna katmak isterken, Real Madrid de Fransa yıldızının peşinden.

Ancak Juventus, bu yaz Pogba'yı transfer etmek için oyuncuya imza ücreti ve haftada 160 bin sterlin'in yeteceğinden emin.

Paul Pogba
Getty

Jorge Jesus, ilk transferini belirledi

2022-05-13T05:15:56.284Z

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin yeni hocası olması beklenen Jorge Jesus, ilk transferini belirledi.

Tecrübeli teknik direktör, Gil Vicente forması giyen Samuel Lino'yu hedefe koydu.

22 yaşındaki oyuncunun asıl mevkisi sol kanat. Brezilyalı futbolcu aynı zamanda sağ kanat ve forvette de oynayabiliyor.

Jorge Jesus Benfica Head Coach
Getty Images