CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Jorge Jesus, ilk transferini belirledi

Mirror'a göre Juventus, Paul Pogba transferinde favorisi olduğuna inanıyor.

Paris Saint-Germain de Pogba'yı kadrosuna katmak isterken, Real Madrid de Fransa yıldızının peşinden.

Ancak Juventus, bu yaz Pogba'yı transfer etmek için oyuncuya imza ücreti ve haftada 160 bin sterlin'in yeteceğinden emin.