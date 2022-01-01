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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: İtalyan yıldız forvet Andrea Belotti, Fenerbahçe'nin listesinde

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Belotti Empoli Torino Serie A
Getty

Bayern, Lewa için 50 milyon Euro istiyor

2022-06-20T08:55:17.473Z

Sport'a göre Bayern Münih, Robert Lewandowski için 50 milyon € istiyor.

Barcelona, Polonyalı golcüyü kadrosuna katmaak için görüşmelerde bulunuyor, ancak son teklifleri Alman devi tarafından geri çevrildi.

Ancak Bayern bir sonraki tekliflerini dinlemeye açık ve Barca'nın 40 milyon € teklif vermesi bekleniyor.

GFX LEWANDOWSKI
Getty Images

Okan Buruk'un ilk transferi

2022-06-20T05:37:39.000Z

Teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Genç teknik direktörün listesi doğrultusunda ilk hedef Sassuolo forması giyen milli yıldız Mert Müldür.

Milliyet'e göre Mert Müldür'ün alteernatifi ise Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut.

Cengiz Under Mert Muldur Turkey Ukraine Friendly 11202018
AA

Uğurcan Çakır Benfica yolcusu

2022-06-20T05:35:03.001Z

Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gösterdiği perfomansla ön plana çıkan Uğurcan Çakır'a ilgiler devam ediyor.

Hürriyet gazetesinin A Bola'ya dayandırdığı habere göre Uğurcan Çakır, yeni sezonda Benfica forması giyebilir.

Trabzonspor, bu transfer için 15 milyon Euro istiyor.

Ugurcan Cakir Trabzonspor vs. Antalyaspor 04/30/22
AA

Fenerbahçe'de hedef forvet transferi

2022-06-20T05:31:19.821Z

Jorge Jesus'a iyi bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.

Bu doğrultuda Portekiz'in Record gazetesi sarı lacivertlilerin forvet listesini bildirdi.

Buna göre Andrea Belotti, Dzyuba, Traore ve Erison, Jorge Jesus'un transfer listesinde yer alıyor.

Ranocchia Belotti moviola Torino Inter
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