CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: İtalyan yıldız forvet Andrea Belotti, Fenerbahçe'nin listesinde

Sport'a göre Bayern Münih, Robert Lewandowski için 50 milyon € istiyor.

Barcelona, Polonyalı golcüyü kadrosuna katmaak için görüşmelerde bulunuyor, ancak son teklifleri Alman devi tarafından geri çevrildi.

Ancak Bayern bir sonraki tekliflerini dinlemeye açık ve Barca'nın 40 milyon € teklif vermesi bekleniyor.