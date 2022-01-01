CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: İtalyan yıldız forvet Andrea Belotti, Fenerbahçe'nin listesinde

Bayern, Lewa için 50 milyon Euro istiyor
Sport'a göre Bayern Münih, Robert Lewandowski için 50 milyon € istiyor.
Barcelona, Polonyalı golcüyü kadrosuna katmaak için görüşmelerde bulunuyor, ancak son teklifleri Alman devi tarafından geri çevrildi.
Ancak Bayern bir sonraki tekliflerini dinlemeye açık ve Barca'nın 40 milyon € teklif vermesi bekleniyor.
Okan Buruk'un ilk transferi
Teknik direktörlük koltuğu için Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaşan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.
Genç teknik direktörün listesi doğrultusunda ilk hedef Sassuolo forması giyen milli yıldız Mert Müldür.
Milliyet'e göre Mert Müldür'ün alteernatifi ise Kayserispor'un sağ beki Onur Bulut.
Uğurcan Çakır Benfica yolcusu
Sezonu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da gösterdiği perfomansla ön plana çıkan Uğurcan Çakır'a ilgiler devam ediyor.
Hürriyet gazetesinin A Bola'ya dayandırdığı habere göre Uğurcan Çakır, yeni sezonda Benfica forması giyebilir.
Trabzonspor, bu transfer için 15 milyon Euro istiyor.
Fenerbahçe'de hedef forvet transferi
Jorge Jesus'a iyi bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor.
Bu doğrultuda Portekiz'in Record gazetesi sarı lacivertlilerin forvet listesini bildirdi.
Buna göre Andrea Belotti, Dzyuba, Traore ve Erison, Jorge Jesus'un transfer listesinde yer alıyor.