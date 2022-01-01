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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Enes Ünal'ı istiyor

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Enes Unal Getafe 2022
Getty Images

Kartal'da hedef Tayfur Bingöl

2022-06-28T08:33:07.813Z

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılması beklenirken yerine düşünülen isim de belli oldu.

Fanatik'e göre Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki Tayfur Bingöl, Kartal'ın transfer hedefi haline geldi. Transferin bu hafta içerisinde sonlanması bekleniyor.

Tayfur Bingol Alanyaspor
twitter/@Alanyaspor

Galatasaray'dan Vargas hamlesi

2022-06-28T05:38:59.187Z

Okan Buruk'u teknik direktör olarak açıklayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, şimdi de gündemine geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Vargas'ı aldı.

NTV Spor'un ElDesmarque'ye dayandırdığı habere göre; Espanyol Vargas için Galatasaray'dan 5 milyon euro istiyor.

Matias Vargas Espanyol 2019
Espanyol

Emre Mor'da işlem tamam

2022-06-28T05:36:05.160Z

Sezona oldukça hızlı giren Fenerbahçe, Lincoln ve Bruma'dan sonra Emre Mor'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre; Karagümrük forması giyen milli futbolcu için kulüpler el sıkışırken transferin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

GERMANY ONLY: EMRE MOR
Imago Images

Juventus'un gözü Enes Ünal'da

2022-06-28T05:30:41.722Z

İtalyan devi Juventus, Morata'nın takımdan ayrılmasıyla forvet arayışlarını sürdürürken gündeme tanıdık bir isim geldi.

NTV Spor'un Cope'a dayandırdığı habere göre; Juventus, Getafe'de oldukça başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

İspanyol ekibi Getafe Enes Ünal için 25 milyon euro istiyor.

enes unal getafe 2022
Getty Images