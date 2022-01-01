CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Enes Ünal'ı istiyor

Kartal'da hedef Tayfur Bingöl
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın takımdan ayrılması beklenirken yerine düşünülen isim de belli oldu.
Fanatik'e göre Alanyaspor'un 29 yaşındaki sol beki Tayfur Bingöl, Kartal'ın transfer hedefi haline geldi. Transferin bu hafta içerisinde sonlanması bekleniyor.
Galatasaray'dan Vargas hamlesi
Okan Buruk'u teknik direktör olarak açıklayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, şimdi de gündemine geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Vargas'ı aldı.
NTV Spor'un ElDesmarque'ye dayandırdığı habere göre; Espanyol Vargas için Galatasaray'dan 5 milyon euro istiyor.
Emre Mor'da işlem tamam
Sezona oldukça hızlı giren Fenerbahçe, Lincoln ve Bruma'dan sonra Emre Mor'u da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
TRT Spor'un haberine göre; Karagümrük forması giyen milli futbolcu için kulüpler el sıkışırken transferin birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.
Juventus'un gözü Enes Ünal'da
İtalyan devi Juventus, Morata'nın takımdan ayrılmasıyla forvet arayışlarını sürdürürken gündeme tanıdık bir isim geldi.
NTV Spor'un Cope'a dayandırdığı habere göre; Juventus, Getafe'de oldukça başarılı bir sezon geçiren milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
İspanyol ekibi Getafe Enes Ünal için 25 milyon euro istiyor.