CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: İtalyan devi Juventus, milli futbolcu Enes Ünal'ı istiyor

Okan Buruk'u teknik direktör olarak açıklayan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk olarak Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, şimdi de gündemine geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık geçiren Vargas'ı aldı.

NTV Spor'un ElDesmarque'ye dayandırdığı habere göre; Espanyol Vargas için Galatasaray'dan 5 milyon euro istiyor.