CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Icardi ve Wanda Nara'dan aslan pozu

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Arjantinli golcü Mauro Icardi ve oyuncunun eşi Wanda Nara , sosyal medya hesaplarından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak paylaşımlarda bulundu. Her iki isim de vücutlarındaki aslan dövmesini paylaşırken, bu paylaşımlar Icardi'nin birkaç gün içerisinde sarı-kırmızılı formayı giyeceği yorumlarını da beraberinde getirdi.

İcardi ve eşi Wanda Nara'nın aslan paylaşımları ve köşedeki detayları ne demek acaba? 🙃 icardi aslanın gözlerini sarı kırmızı yapmayı ihmal etmemiş 💛❤



Bu arada Wanda Nara yarım saat önce uçaktan bir görüntüyü story olarak paylaştı. 🙃 pic.twitter.com/XlYT6NxmrW — Sherlock_1905 (@1905_sherlock) September 7, 2022