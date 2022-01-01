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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Icardi ve Wanda Nara'dan aslan pozu

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Mauro Icardi
Getty

Icardi birkaç gün içinde Galatasaraylı oluyort

2022-09-07T05:31:21.241Z

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Arjantinli golcü Mauro Icardi ve oyuncunun eşi Wanda Nara , sosyal medya hesaplarından Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak paylaşımlarda bulundu. Her iki isim de vücutlarındaki aslan dövmesini paylaşırken, bu paylaşımlar Icardi'nin birkaç gün içerisinde sarı-kırmızılı formayı giyeceği yorumlarını da beraberinde getirdi.