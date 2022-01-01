CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Icardi'nin maliyeti belli oldu, sadece 750 bin euro

Ankaragücü'nde üst üste transferler
2022-09-09T05:49:45.637Z
Her transfer döneminde olduğu gibi, Ankaragücü bu sezona da damga vurdu.
Başkent ekibi son gün kadrosuna Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Gökhan Akkan gibi isimleri kattı.
AA
Icardi'nin maaşını PSG ödüyor
2022-09-09T05:46:37.529Z
Yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da Icardi transferinin maliyeti de belli oldu.
Galatasaray, oyuncuya maaş olarak yalnızca 750 bin euro ödeyecekken kalan 6 milyon euro'luk kısmı PSG ödeyecek.
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