CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Icardi'nin maliyeti belli oldu, sadece 750 bin euro

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz. 08:49

08:53 9.09.2022 facebook twitter copy

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Ankaragücü'nde üst üste transferler 2022-09-09T05:49:45.637Z 08:49 Her transfer döneminde olduğu gibi, Ankaragücü bu sezona da damga vurdu. Başkent ekibi son gün kadrosuna Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Gökhan Akkan gibi isimleri kattı. AA AA Icardi'nin maaşını PSG ödüyor 2022-09-09T05:46:37.529Z 08:46 Yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da Icardi transferinin maliyeti de belli oldu. Galatasaray, oyuncuya maaş olarak yalnızca 750 bin euro ödeyecekken kalan 6 milyon euro'luk kısmı PSG ödeyecek. Getty Images Getty Images