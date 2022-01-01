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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Icardi'nin maliyeti belli oldu, sadece 750 bin euro

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Icardi
aspor.com.tr

Ankaragücü'nde üst üste transferler

2022-09-09T05:49:45.637Z

Her transfer döneminde olduğu gibi, Ankaragücü bu sezona da damga vurdu.

Başkent ekibi son gün kadrosuna Taylan Antalyalı, Emre Kılınç ve Gökhan Akkan gibi isimleri kattı.

Gedson Fernandes Taylan Antalyali Galatasaray vs Rizespor 27.02.2022
AA

Icardi'nin maaşını PSG ödüyor

2022-09-09T05:46:37.529Z

Yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray'da Icardi transferinin maliyeti de belli oldu.

Galatasaray, oyuncuya maaş olarak yalnızca 750 bin euro ödeyecekken kalan 6 milyon euro'luk kısmı PSG ödeyecek.

Mauro Icardi PSG Galatasaray
Getty Images