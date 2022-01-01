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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Icardi'den Galatasaray'a iyi haber

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Mauro Icardi PSG 2021-22
Getty

Fenerbahçe'de forvete iki sürpriz aday

2022-08-15T05:17:40.439Z

Maxi Lopez için Valencia'yla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler iki yeni ismi gündemine aldı.

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Porto'nın İranlı forveti Mehdi Taremi ve Gil Vicente'nin İspanyol golcüsü Fran Navarro'yu listeye ekledi.

Mehdi Taremi
Getty

Szalai'nin alternatifi Nino

2022-08-15T05:13:52.681Z

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Atilla Szalai'nin ayrılması durumunda Fluminense'de forma giyen Nino'yu transfer edecek.

Fluminense ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper Szalai'ye benzer tipte bir oyuncu.

Nino Fluminense
Lucas Merçon / Fluminense

Icardi, PSG'den ayrılıyor

2022-08-15T05:12:00.924Z

Teknik direktör Christophe Galtier basın toplantısında yaptığı açıklamayla Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağını doğruladı.

Manchester United'ın taraftar tepkisi nedeniyle Icardi'den vazgeçmesi halinde Galatasaray avantajlı konuma geçecek. Sarı kırmızı takım Icardi için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.