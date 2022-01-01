CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Icardi'den Galatasaray'a iyi haber

Trabzonspor, Bartra'yı böyle duyurdu
Fırtına, yolda.🌪— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2022
Artık ona da her yer Trabzon. 🛩 pic.twitter.com/HoB3XYL9Il
Fenerbahçe'de forvete iki sürpriz aday
Maxi Lopez için Valencia'yla görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler iki yeni ismi gündemine aldı.
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Porto'nın İranlı forveti Mehdi Taremi ve Gil Vicente'nin İspanyol golcüsü Fran Navarro'yu listeye ekledi.
Szalai'nin alternatifi Nino
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe, Atilla Szalai'nin ayrılması durumunda Fluminense'de forma giyen Nino'yu transfer edecek.
Fluminense ile iki yıl daha sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper Szalai'ye benzer tipte bir oyuncu.
Icardi, PSG'den ayrılıyor
Teknik direktör Christophe Galtier basın toplantısında yaptığı açıklamayla Mauro Icardi'nin takımdan ayrılacağını doğruladı.
Manchester United'ın taraftar tepkisi nedeniyle Icardi'den vazgeçmesi halinde Galatasaray avantajlı konuma geçecek. Sarı kırmızı takım Icardi için kiralama teklifi yapmaya hazırlanıyor.