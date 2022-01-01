Lazio, Milinkovic-Savic için 80 milyon euro istiyor
Manchester United ve PSG'nin transfer listesinde yer alan Sergej Milinkovic-Savic transferin en gözde isimlerinden biri.
Sky Sport'un haberine göre; Lazio başarılı orta saha oyuncusunu elden çıkarmaya sıcak baksa da 80 milyon euro'nun altındaki teklifleri kesinlikle kabul etmeyecek.
Neves, Barcelona'yı seçti
Sport'un haberine göre; Manchester United ve Arsenal'ın da ilgilendiği Ruben Neves'in transferdeki önceliği Barcelona.
Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu iki yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılmak istiyor.
Galatasaray'a Luyindama piyangosu
Sıkıntılı günler geçiren Galatasaray, devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a kiralanan Luyindama'dan önemli bir gelir elde etmek üzere.
Fanatik'in haberine göre; oyuncunun performansından memnun kalan Al Taawoun, Luyindama'nın 3 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokmayı düşünüyor.
Sarı kırmızılılar böylece hem bonservisi kasasına koyacak, hem de kadroda düşünülmeyen Luyindama'nın 1.2 milyon euro'luk maaşından kurtulacak.
Fenerbahçe'ye 1.98'lik stoper
Kim-Min Jae ve Attila Szalai'nin ayrılma ihtimaline karşı savunma alternatifleri belirlemeye başlayan Fenerbahçe, Olympiakos forması giyen Pape Abou Cisse'yi gündemine aldı.
Fanatik'in haberine göre; teknik direktör Pedro Martins'le arası açılan ve kadro dışı kalan 26 yaşındaki oyuncu için Yunan kulübüyle ilk temaslar gerçekleşti.
Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı
Beşiktaş'ın sezon başında teklif yaptığı Hulk, Atletico MG ile anlaşarak ülkesinde kalmıştı.
Brezilyalı golcü Beşiktaş'ı geri çevirme nedenini şu sözlerle anlattı:
"Atletico MG'nin teklifini kabul ettikten sonra Beşiktaş'tan beni tekrar aradılar, ama cevabım 'On katını da ödeseler gidemem, söz verdim' oldu."