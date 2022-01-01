Sport'un haberine göre; Manchester United ve Arsenal'ın da ilgilendiği Ruben Neves'in transferdeki önceliği Barcelona.

Wolverhampton forması giyen 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu iki yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen bu yaz takımdan ayrılmak istiyor.