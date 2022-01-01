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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Harry Kane, Bayern Münih'i istiyor

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Harry Kane Tottenham 2022-23
Getty

Brighton'ın hoca adayları belli oldu

2022-09-14T05:28:39.551Z

Guardian'a göre, hoca arayışlarını sürdüren Brighton kısa listesini hazırladı.

Norveçli teknik direktör Kjetil Knutsen ve eski Shakhtar Donetsk patronu Roberto De Zerbi favoriler arasında yer alırken, Lens hocası Franck Haise de değerlendiriliyor.

Yine de Knutsen, Bodo/Glimt'i Norveç'te üst üste lig şampiyonluğuna taşıdıktan sonra favori gibi görünüyor.

Kjetil Knutsen Bodo/Glimt
Getty Images

Kane, Bayern'den etkilendi

2022-09-14T05:26:31.765Z

Sky Sports'a göre Harry Kane, Bayern Münih'e katılma olasılığının cazibesine kapılıyor.

İngiliz santrfor kendisini, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından yeni bir 9 numaraya ihtiyacı olan Bayern'de hayal ediyor.

Harry Kane Tottenham 2022-23
Getty Images