CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Harry Kane, Bayern Münih'i istiyor

Brighton'ın hoca adayları belli oldu
2022-09-14T05:28:39.551Z
Guardian'a göre, hoca arayışlarını sürdüren Brighton kısa listesini hazırladı.
Norveçli teknik direktör Kjetil Knutsen ve eski Shakhtar Donetsk patronu Roberto De Zerbi favoriler arasında yer alırken, Lens hocası Franck Haise de değerlendiriliyor.
Yine de Knutsen, Bodo/Glimt'i Norveç'te üst üste lig şampiyonluğuna taşıdıktan sonra favori gibi görünüyor.
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Kane, Bayern'den etkilendi
2022-09-14T05:26:31.765Z
Sky Sports'a göre Harry Kane, Bayern Münih'e katılma olasılığının cazibesine kapılıyor.
İngiliz santrfor kendisini, Robert Lewandowski'nin ayrılmasının ardından yeni bir 9 numaraya ihtiyacı olan Bayern'de hayal ediyor.
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