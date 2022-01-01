CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Harry Kane, Bayern Münih'i istiyor

Guardian'a göre, hoca arayışlarını sürdüren Brighton kısa listesini hazırladı.

Norveçli teknik direktör Kjetil Knutsen ve eski Shakhtar Donetsk patronu Roberto De Zerbi favoriler arasında yer alırken, Lens hocası Franck Haise de değerlendiriliyor.

Yine de Knutsen, Bodo/Glimt'i Norveç'te üst üste lig şampiyonluğuna taşıdıktan sonra favori gibi görünüyor.