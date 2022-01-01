CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Haris Seferovic, Fenerbahçe'ye gelmeye hazır

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Jorge Jesus’un Benfica’daki eski öğrencisi Seferoviç için fiyat sormuştu. Portekiz ekibinin kapıyı 10 milyon Euro’dan açması, ilk etapta transferin imkansız gibi görünmesine neden oldu.

Ancak Kırmızı-Beyazlılar, yeni teknik adam Schmidt’in kadroda düşünmediği 30 yaşındaki golcü için bu bedelin daha aşağısını kabul etmeye hazır.

Benfica’nın Fenerbahçe’den gelecek teklifi beklediği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in ne ücretle masaya oturacağı, pazarlıkların geleceğini şekillendirecek. Haris Seferoviç’in ise kariyerini Fenerbahçe’de sürdürme fikrine sıcak bakıyor.