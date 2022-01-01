CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Haris Seferovic, Fenerbahçe'ye gelmeye hazır

Galatasaray, Denayer ile görüşecek
11 Haziran'daki kongrede Dursun Özbek'le seçim yarışına girecek olan Eşref Hamamcıoğlu, hazırlıklarını şimdiden tamamlayacak.
Futbolda mutlak başarı hedefleyen ve şubenin başına Cenk Ergün'ü getirecek olan Hamamcıoğlu, daha önce Dursun Özbek döneminde önemli transferlere imza atan Ergün'e tam yetki verdi.
Birçok menajerler temasa geçen Ergün'ün önceliği ise bonservisi elinde oyuncular. Son olarak boşa çıkan oyuncular kervanına iki Galatasaray'ın eski iki oyuncunun daha katılması ise Sarı-Kırmızılılar'da ciddi bir hareketlilik yaşanmasına yol açtı.
Fanatik; Ergün'ün, Fulham'dan ayrılan 30 yaşındaki ön libero Seri ile Lyon'dan ayrılan 26 yaşındaki stoper Denayer'le bir görüşme yapacağını belirtiyor.
Seferovic, Fenerbahçe'ye gelmeye hazır
Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe Jorge Jesus’un Benfica’daki eski öğrencisi Seferoviç için fiyat sormuştu. Portekiz ekibinin kapıyı 10 milyon Euro’dan açması, ilk etapta transferin imkansız gibi görünmesine neden oldu.
Ancak Kırmızı-Beyazlılar, yeni teknik adam Schmidt’in kadroda düşünmediği 30 yaşındaki golcü için bu bedelin daha aşağısını kabul etmeye hazır.
Benfica’nın Fenerbahçe’den gelecek teklifi beklediği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler’in ne ücretle masaya oturacağı, pazarlıkların geleceğini şekillendirecek. Haris Seferoviç’in ise kariyerini Fenerbahçe’de sürdürme fikrine sıcak bakıyor.