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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Graham Potter'ın yerine Abel Ferreira

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Abel Ferreira Palmeiras Ceará Brasileirão 30 07 2022
Cesar Greco/Palmeiras

Kruse, gözünü MLS'e dikti

2022-09-13T05:38:34.951Z

Bild'in haberine göre Max Kruse, gözünü MLS'te oynamaya dikmiş durumda.

Wolfsburg hücumcusunun eski eşi, oğluyla birlikte Florida'da yaşıyor, bu nedenle ABD'ye taşınmak, Alman yıldız için ilgi çekici.

Kruse'nin 2023'e kadar sözleşmesi var, ancak Wolfsburg'un onunla devam etme niyeti yok.

Max Kruse Wolfsburg Bundesliga 03092022
Getty

Brighton, Potter'ın yerini dolduruyor

2022-09-13T05:34:09.536Z

UOL, Brighton'ın kısa süre önce ayrılan Chelsea patronu Graham Potter'ın yerine Abel Ferreira'yı işe almaya çalıştığını bildirdi.

Portekizli hoca şu anda Palmeiras'ta ve Brezilya şampiyonluğunu kazanmak için kulüpte kalma arzusunu dile getirdi.

Brighton, 2024 yılına kadar sözleşmesi olan teknik direktörü Premier Lig'e getirmek için ikna etmeyi umuyor.

Abel Ferreira Palmeiras Santos Paulista 2022
Cesar Greco/Palmeiras