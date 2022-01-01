CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Graham Potter'ın yerine Abel Ferreira

Kruse, gözünü MLS'e dikti
Bild'in haberine göre Max Kruse, gözünü MLS'te oynamaya dikmiş durumda.
Wolfsburg hücumcusunun eski eşi, oğluyla birlikte Florida'da yaşıyor, bu nedenle ABD'ye taşınmak, Alman yıldız için ilgi çekici.
Kruse'nin 2023'e kadar sözleşmesi var, ancak Wolfsburg'un onunla devam etme niyeti yok.
Brighton, Potter'ın yerini dolduruyor
UOL, Brighton'ın kısa süre önce ayrılan Chelsea patronu Graham Potter'ın yerine Abel Ferreira'yı işe almaya çalıştığını bildirdi.
Portekizli hoca şu anda Palmeiras'ta ve Brezilya şampiyonluğunu kazanmak için kulüpte kalma arzusunu dile getirdi.
Brighton, 2024 yılına kadar sözleşmesi olan teknik direktörü Premier Lig'e getirmek için ikna etmeyi umuyor.