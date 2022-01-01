CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Graham Potter'ın yerine Abel Ferreira

Bild'in haberine göre Max Kruse, gözünü MLS'te oynamaya dikmiş durumda.

Wolfsburg hücumcusunun eski eşi, oğluyla birlikte Florida'da yaşıyor, bu nedenle ABD'ye taşınmak, Alman yıldız için ilgi çekici.

Kruse'nin 2023'e kadar sözleşmesi var, ancak Wolfsburg'un onunla devam etme niyeti yok.