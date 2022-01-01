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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Seferovic transferini bitiriyor

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Haris Seferovic celebrates. Benfica vs Pacos de Ferreira. 08.09.2019
Getty Images

'Everton ve Wolves, Dzeko'yu istiyor'

2022-07-14T06:16:32.250Z

Gazzetta dello Sport'a göre Everton ve Wolves, Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.

Paulo Dybala'yı transfer etmek isteyen Inter'in, sözleşmesinin son yılında Dzeko'yu satmak istediği bildiriliyor.

Dzeko Inter
Getty Images

Chelsea ve Manchester United, De Jong için yarışıyor

2022-07-14T06:12:29.278Z

TalkSPORT'a göre Chelsea, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ile sözleşme imzalamak için Katalan devine şartları sordu.

Manchester United, Hollandalıyı kovalamaya devam ediyor, ancak Maviler de Raheem Sterling transferinden sonra rotasını De Jong'a çevirmiş durumda.

De Jong, Barça'da kalmaya istekli olduğunu söyledi. Ancak İspanyol kulübü nakit sıkıntısı çekiyor ve mali anlamda rahatlama için bu transfere onay verebilir.

Frankie de Jong, Barcelona 2021-22
Getty

Seferovic'te mutlu son

2022-07-14T06:08:51.750Z

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, santrafor transferinde ilk sıraya koyduğu Haris Seferovic için kulübü Benfica ile el sıkıştı.

Galatasaray, İsviçreli golcü için Benfica'ya 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir teklif götürdü. Portekiz ekibin de bu teklifi kabul ettiği belirtilirken, transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği iddia edildi.



Haris Seferovic celebrates. Fransa vs İsvicre. 06.28.2021
Getty Images