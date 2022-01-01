CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Seferovic transferini bitiriyor

TalkSPORT'a göre Chelsea, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ile sözleşme imzalamak için Katalan devine şartları sordu.

Manchester United, Hollandalıyı kovalamaya devam ediyor, ancak Maviler de Raheem Sterling transferinden sonra rotasını De Jong'a çevirmiş durumda.

De Jong, Barça'da kalmaya istekli olduğunu söyledi. Ancak İspanyol kulübü nakit sıkıntısı çekiyor ve mali anlamda rahatlama için bu transfere onay verebilir.