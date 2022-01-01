CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Seferovic transferini bitiriyor

'Everton ve Wolves, Dzeko'yu istiyor'
Gazzetta dello Sport'a göre Everton ve Wolves, Edin Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.
Paulo Dybala'yı transfer etmek isteyen Inter'in, sözleşmesinin son yılında Dzeko'yu satmak istediği bildiriliyor.
Chelsea ve Manchester United, De Jong için yarışıyor
TalkSPORT'a göre Chelsea, Barcelona'nın orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ile sözleşme imzalamak için Katalan devine şartları sordu.
Manchester United, Hollandalıyı kovalamaya devam ediyor, ancak Maviler de Raheem Sterling transferinden sonra rotasını De Jong'a çevirmiş durumda.
De Jong, Barça'da kalmaya istekli olduğunu söyledi. Ancak İspanyol kulübü nakit sıkıntısı çekiyor ve mali anlamda rahatlama için bu transfere onay verebilir.
Seferovic'te mutlu son
Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, santrafor transferinde ilk sıraya koyduğu Haris Seferovic için kulübü Benfica ile el sıkıştı.
Galatasaray, İsviçreli golcü için Benfica'ya 3.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu içeren bir teklif götürdü. Portekiz ekibin de bu teklifi kabul ettiği belirtilirken, transferin kısa süre içinde resmiyete döküleceği iddia edildi.