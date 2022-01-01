CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Frankfurt forması giyen Ali Akman transferini bitirdi

Valencia'nın gözü, Lucas Torreira'da
İspanyol ekibi, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor, ancak AS'ın bildirdiğine göre onun için ücret ödemek istemiyorlar.
Ancak Arsenal, Fiorentina'da iyi bir kiralık dönem geçiren oyuncusunu bedavaya göndermek istemiyor.
Tottenham, Giovani Lo Celso'yu göndermek istiyor
Athletic, Tottenham'ın bu yaz yaklaşık 17 milyon Sterlin'lik bir ücret gelirse Giovani Lo Celso'yu satmaya istekli olduğunu bildirdi.
Villarreal ve Fiorentina, onu transfer etmek için pusuda bekleyen ekipler arasında bulunuyor.
Pulgar, Flamengo formasını giyecek
Ajansspor'un aktardığına göre; Fiorentina forması giyen Erick Pulgar, Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer oldu.
Kulüpler arasında sözlü bir anlaşma gerçekleşti ve şu anda transferin ayrıntıları konuşuluyor.
İtalyan ekibi Sampdoria'nın transferde araya girmeye çalıştığı, ancak Flamengo'nun futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor.
Ayrıca, transfer 2.5 milyon Euro civarında bir bedelle tamamlandı.
28 yaşındaki oyuncu, 2015 yılında Universidad Catolica'dan ayrılmasından bu yana ilk kez Güney Amerika'nın yolunu tutacak.
Erick Pulgar, 2021-22 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynarken 11 maçta süre almış gol veya asist üretememişti.
Gaziantep FK, Abdülkadir Parmak'ı açıkladı
Gaziantep Futbol Kulübümüz, Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ın bir yıllık kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır.— Gaziantep FK (@GaziantepFK) July 27, 2022
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Galatasaray, Ali Akman transferini bitirdi
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına bir takviye daha yapmayı amaçlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un da ilgilendiklerini belirttiği Ali Akman'ın transferi konusunda kulübü Frankfurt ile anlaşma sağlandığı aktarılıyor.
Alman Wiesbadener Kurier gazetesine göre; Ali Akman, Galatasaray'da forma giymek istiyor ve iki kulüp anlaştı.
Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağının altı çizildi.