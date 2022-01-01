Canlı Blog

CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Frankfurt forması giyen Ali Akman transferini bitirdi

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

Güncellendi
Yorum (0)
Ali Akman 01262021
AA

Valencia'nın gözü, Lucas Torreira'da

2022-07-28T08:07:59.728Z

İspanyol ekibi, Lucas Torreira'yı kadrosuna katmak istiyor, ancak AS'ın bildirdiğine göre onun için ücret ödemek istemiyorlar.

Ancak Arsenal, Fiorentina'da iyi bir kiralık dönem geçiren oyuncusunu bedavaya göndermek istemiyor.

Lucas Torreira Arsenal 2022
Goal/Getty

Tottenham, Giovani Lo Celso'yu göndermek istiyor

2022-07-28T08:05:53.471Z

Athletic, Tottenham'ın bu yaz yaklaşık 17 milyon Sterlin'lik bir ücret gelirse Giovani Lo Celso'yu satmaya istekli olduğunu bildirdi.

Villarreal ve Fiorentina, onu transfer etmek için pusuda bekleyen ekipler arasında bulunuyor.

Giovani Lo Celso Tottenham 2021-22
Getty Images

Pulgar, Flamengo formasını giyecek

2022-07-28T05:30:57.541Z

Ajansspor'un aktardığına göre; Fiorentina forması giyen Erick Pulgar, Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya transfer oldu.

Kulüpler arasında sözlü bir anlaşma gerçekleşti ve şu anda transferin ayrıntıları konuşuluyor.

İtalyan ekibi Sampdoria'nın transferde araya girmeye çalıştığı, ancak Flamengo'nun futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtiliyor.

Ayrıca, transfer 2.5 milyon Euro civarında bir bedelle tamamlandı.

28 yaşındaki oyuncu, 2015 yılında Universidad Catolica'dan ayrılmasından bu yana ilk kez Güney Amerika'nın yolunu tutacak.

Erick Pulgar, 2021-22 sezonunda Galatasaray'da kiralık olarak oynarken 11 maçta süre almış gol veya asist üretememişti.

Erick Pulgar Galatasaray
AA

Gaziantep FK, Abdülkadir Parmak'ı açıkladı

2022-07-28T05:27:30.196Z

Galatasaray, Ali Akman transferini bitirdi

2022-07-28T05:20:01.427Z

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattına bir takviye daha yapmayı amaçlıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un da ilgilendiklerini belirttiği Ali Akman'ın transferi konusunda kulübü Frankfurt ile anlaşma sağlandığı aktarılıyor. 

Alman Wiesbadener Kurier gazetesine göre; Ali Akman, Galatasaray'da forma giymek istiyor ve iki kulüp anlaştı.

Resmi açıklamanın kısa bir süre içerisinde yapılacağının altı çizildi.

Ali Akman Turkey
AA