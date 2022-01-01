CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Barcelona kalecisi Inaki Pena'yı istiyor

Mundo Deportivo'dan Angel Perez'in haberine göre Galatasaray, Barcelona'da forma giyen kaleci İnaki Pena'yı transfer ediyor.

A takımda forma şansı bulamayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 22 yaşındaki İspanyol file bekçisinin Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşma üzere olduğu belirtildi.