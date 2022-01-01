CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Barcelona kalecisi Inaki Pena'yı istiyor

West Ham'ın gözü Calvert-Lewin'de
2022-01-23T07:49:05.127Z
The Sun'a göre West Ham United, Everton forveti Dominic Calvert-Lewin için bir teklif yapacak.
Çekiçler, İngiliz millî oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa 60 milyon sterlin'i gözden çıkarmak zorunda.
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Eriksen, Premier Lig'e geri dönüyor
2022-01-23T07:44:56.267Z
Mirror'a göre Christian Eriksen, Brentford ile Premier Lig'e geri dönmeeye hazırlanıyor.
Danimarkalı yıldızın transferi tamamlaması için tıbbi muayeneden geçmesi gerekiyor. Bu da önümüzdeki 72 saat içinde olabilir.
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Galatasaray, Barcelona kalecisi Inaki Pena'yı istiyor
2022-01-23T07:35:59.631Z
Mundo Deportivo'dan Angel Perez'in haberine göre Galatasaray, Barcelona'da forma giyen kaleci İnaki Pena'yı transfer ediyor.
A takımda forma şansı bulamayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 22 yaşındaki İspanyol file bekçisinin Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşma üzere olduğu belirtildi.
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