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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Barcelona kalecisi Inaki Pena'yı istiyor

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Inaki Pena. Barcelona vs Alaves. 10.30.2021
Getty Images

West Ham'ın gözü Calvert-Lewin'de

2022-01-23T07:49:05.127Z

The Sun'a göre West Ham United, Everton forveti Dominic Calvert-Lewin için bir teklif yapacak.

Çekiçler, İngiliz millî oyuncuyu kadrosuna katmak istiyorsa 60 milyon sterlin'i gözden çıkarmak zorunda.

Dominic Calvert-Lewin Everton 2021-22
Getty Images

Eriksen, Premier Lig'e geri dönüyor

2022-01-23T07:44:56.267Z

Mirror'a göre Christian Eriksen, Brentford ile Premier Lig'e geri dönmeeye hazırlanıyor.

Danimarkalı yıldızın transferi tamamlaması için tıbbi muayeneden geçmesi gerekiyor. Bu da önümüzdeki 72 saat içinde olabilir.

Christian Eriksen
(C)Getty Images

Galatasaray, Barcelona kalecisi Inaki Pena'yı istiyor

2022-01-23T07:35:59.631Z

Mundo Deportivo'dan Angel Perez'in haberine göre Galatasaray, Barcelona'da forma giyen kaleci İnaki Pena'yı transfer ediyor.

A takımda forma şansı bulamayan ve oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen 22 yaşındaki İspanyol file bekçisinin Galatasaray ile sezon sonuna kadar kiralık transferi konusunda anlaşma üzere olduğu belirtildi.

Inaki Pena. Barcelona vs Alaves. 10.30.2021
Getty Images