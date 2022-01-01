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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, transferde şov yapmaya devam ediyor; Torreira ve Mertens İstanbul'da

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SSC Napoli v Genoa CFC - Serie A
Getty

Fenerbahçe, golcüsünü buldu

2022-08-07T06:26:01.891Z

Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, forvet bölgesine bir takviye yapacak.

Sarı lacivertli ekibin yeni forvetini ise MARCA, açıkladı. Valencia'nın Uruguaylı 25 yaşındaki forveti Maxi Gomez, yeni sezonda Kadıköy'de boy göstermesi an meselesi.

Maxi Gomez Uruguay 14112017
Getty

Torreira, İstanbul'da

2022-08-07T06:25:18.492Z

Galatasaray, Mertens'i açıkladı

2022-08-07T06:23:30.437Z