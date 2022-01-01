CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, transferde şov yapmaya devam ediyor; Torreira ve Mertens İstanbul'da

Fenerbahçe, golcüsünü buldu
Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, forvet bölgesine bir takviye yapacak.
Sarı lacivertli ekibin yeni forvetini ise MARCA, açıkladı. Valencia'nın Uruguaylı 25 yaşındaki forveti Maxi Gomez, yeni sezonda Kadıköy'de boy göstermesi an meselesi.
Torreira, İstanbul'da
Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/fuM0vVDPB5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022
Galatasaray, Mertens'i açıkladı
Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/LOYxoMMWbA— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022