CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, transferde şov yapmaya devam ediyor; Torreira ve Mertens İstanbul'da

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09:37 7.08.2022 facebook twitter copy

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Fenerbahçe, golcüsünü buldu 2022-08-07T06:26:01.891Z 09:26 Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, forvet bölgesine bir takviye yapacak. Sarı lacivertli ekibin yeni forvetini ise MARCA, açıkladı. Valencia'nın Uruguaylı 25 yaşındaki forveti Maxi Gomez, yeni sezonda Kadıköy'de boy göstermesi an meselesi. Getty Getty Torreira, İstanbul'da 2022-08-07T06:25:18.492Z 09:25 Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/fuM0vVDPB5 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022 Galatasaray, Mertens'i açıkladı 2022-08-07T06:23:30.437Z 09:23 Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/LOYxoMMWbA — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 6, 2022