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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Xeka için Lille'e teklif yaptı

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xeka osc lille
getty

Beşiktaş'ın hedefindeki golcü Sörloth

2022-03-05T06:46:29.561Z

Fanatik'in haberine göre; sezon sonunda Michy Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş, rotasını tamamen Trabzonspor'da iyi bir perfromans gösteren Alexander Sörloth'a çevirdi.

Kartal ayrıca, eski golcüsü Cenk Tosun'u da listesinde bulunduruyor.

Alexander Sörloth Erling Haaland Norway
Getty

Galatasaray, Xeka için Lille'ye teklif yaptı

2022-03-05T06:39:50.757Z

Takvim'in haberine göre; Galatasaray, Xeka için Lille kulübüne teklif yaptı.

Portekizli oyuncunun, takım arkadaşları Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in etkisiyle rotasını İstanbul'a çevirebileceği ifade ediliyor.

2017 yılından bu yana Lille formasını giyen Xeka, geçtiğimiz sezon kazanılan tarihi şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Xeka Metz Dijon

Galatasaray, Manchester City'den Kayky'i istiyor

2022-03-05T06:34:01.109Z

A Spor'un haberine göre; Galatasaray'ın İspanyol hocası Domenec Torrent, iyi ilişkiler içerisinde olduğu Manchester City kulübünün kanat oyuncusu Kayky'i istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin yerini Brezilyalı oyuncuyla dolduracak.

Kayky Manchester City
Getty Images