CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Suso'nun peşinde

Genç savunmacı Wesley Fofana'yı kadrosuna katmak için ısrarlı çabalarını sürdüren Chelsea'ye Leicester'dan bir kez daha ret geldi.

Londra ekibinin üçüncü teklifini de geri çevirdiklerini açıklayan Rodgers, Fofana'yı sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getirmemekle suçladı.