CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Suso'nun peşinde

Leiceter'dan üçüncü ret
Genç savunmacı Wesley Fofana'yı kadrosuna katmak için ısrarlı çabalarını sürdüren Chelsea'ye Leicester'dan bir kez daha ret geldi.
Londra ekibinin üçüncü teklifini de geri çevirdiklerini açıklayan Rodgers, Fofana'yı sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getirmemekle suçladı.
Sörloth'tan Fenerbahçe'ye yanıt
Norveçli futbolcuyla temasa geçen sarı-lacivertli yönetim beklemediği bir cevapla karşılaştı.
Kicker'in haberine göre; kariyerini Almanya'da sürdürmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti.
Lampard'dan Dele Alli açıklaması
Everton teknik direktörü Frank Lampard'dan Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Dele Alli hakkında önemli bir açıklama geldi.
"Dele Alli görüşmeleri ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak bir anlaşma var."
İki kulübün ödeme planı üzerindeki pürüzleri gidermesinin ardından transferin gerçekleşmesi bekleniyor.
Okan Buruk, Suso'yu istiyor
Yönetimle bir görüşme yapan ve üç transfer beklentisini dile getiren Okan Buruk, alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklere sahip olmasını istedi.
Bunun üzerine transfer komitesi Valencia'da forma giyen İspanyol futbolcu Suso'yu gündemine aldı.