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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray, Suso'nun peşinde

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük ligindeki en son transfer haberlerini GOAL Türkiye'nin canlı transfer bloguyla takip edebilirsiniz.

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Suso Liverpool
Getty

Leiceter'dan üçüncü ret

2022-08-24T08:52:41.392Z

Genç savunmacı Wesley Fofana'yı kadrosuna katmak için ısrarlı çabalarını sürdüren Chelsea'ye Leicester'dan bir kez daha ret geldi.

Londra ekibinin üçüncü teklifini de geri çevirdiklerini açıklayan Rodgers, Fofana'yı sözleşmesinin gerekliliklerini yerine getirmemekle suçladı.

Wesley Fofana Leicester City 2022-23
Getty Images

Sörloth'tan Fenerbahçe'ye yanıt

2022-08-24T05:44:34.878Z

Norveçli futbolcuyla temasa geçen sarı-lacivertli yönetim beklemediği bir cevapla karşılaştı.

Kicker'in haberine göre; kariyerini Almanya'da sürdürmek isteyen 26 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerin teklifini reddetti.

Alexander Sorloth Leipzig
Getty Images

Lampard'dan Dele Alli açıklaması

2022-08-24T05:41:51.502Z

Everton teknik direktörü Frank Lampard'dan Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Dele Alli hakkında önemli bir açıklama geldi.

"Dele Alli görüşmeleri ilerledi. Henüz tamamlanmadı ancak bir anlaşma var."

İki kulübün ödeme planı üzerindeki pürüzleri gidermesinin ardından transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Dele Alli Everton 2022
Getty Images

Okan Buruk, Suso'yu istiyor

2022-08-24T05:39:04.570Z

Yönetimle bir görüşme yapan ve üç transfer beklentisini dile getiren Okan Buruk, alınacak kanat oyuncusunun 10 numara özelliklere sahip olmasını istedi.

Bunun üzerine transfer komitesi Valencia'da forma giyen İspanyol futbolcu Suso'yu gündemine aldı.